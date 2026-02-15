Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
Український наземний дрон Droid
фото з відкритих джерел

Наземні роботизовані комплекси стали головним трендом війни 2026 року

Дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Полон від робота: кадри, що вразили мережу

На кадрах із Запорізького напрямку, поблизу села Тернувате, зафіксовано унікальний момент: троє російських солдатів здаються в полон українському наземному роботу. Це «Дроїд» – розробка українських інженерів, вартість якої перевищує 1,5 мільйона гривень.

«Це Дроїд 12.7. Він один із найдорожчих і найефективніших комплексів. В ньому добре все, окрім гусені, яка без упину ламається. Вчора він роззувся – вона просто лопнула навпіл», – пояснює командир підрозділу НРК «Метеор» 157-ї бригади Володимир Русецький

Зараз бійці власноруч лагодять техніку в імпровізованому СТО, переобладнаному зі звичайного гаража. Хоча держава забезпечує підрозділи комплексами, бійцям часто доводиться «допилювати» їх під реалії фронту – встановлювати Starlink та потужніші батареї.

Від підвалів Вугледара до управління роботами

Володимир Русецький – колишній піхотинець, який воював у складі «Чорних Запорожців» у Вугледарі. Сьогодні він очолює підрозділ НРК, бо впевнений: технології – це єдиний шлях до збереження життів.

«Якщо нема НРК, без них ти не забезпечиш піхоту. Якщо вони візьмуть на себе місію з логістики, то наші великі «борти» (бомбери, «Вампіри») звільняться і будуть займатись суто бойовою роботою: мінуванням та ураженням», – каже Володимир Русецький.

Майстерня підрозділу нагадує конструкторське бюро. Бійці збирають нові зразки з кількох поламаних. Наприклад, дрону для мінування вони змогли збільшити запас ходу з 11 до 100 кілометрів.

Родіон, який донедавна був штурмовиком під Гуляйполем, тепер опановує найбільший дрон у підрозділі – «Ротель», здатний евакуювати пораненого.

«Це просто як відеогра. В першу чергу легше тому, що потрібно не самому в окоп лізти, а ось дрон. В керуванні доволі просто: якщо в дитинстві катався на машинах на радіоуправлінні, то з цим легко можна справитись», – пояснює військовий.

Штучний інтелект на варті окопів

Головна зірка підрозділу – «Дроїд» із встановленим кулеметом Browning. Цей дрон має вбудований штучний інтелект, який дозволяє йому працювати як автономний спостережний пост. Він може фактично замінити людей на фронті, бо дистанційно розпізнає наближення ворожої піхоти, подає звуковий сигнал оператору, і той відкриє вогонь. Заряду батареї вистачає, аби він більше доби простояв на лінії фронту.

Система бачить людину, ідентифікує її як ціль і автоматично наводить на неї зброю. Оператор, який може перебувати за сотні кілометрів, лише підтверджує запит на відкриття вогню.

«Він його розпізнав і сам наводиться. Самостійно може виявити, супроводжувати ціль. А безпосередньо постріл здійснює оператор», – пояснює оператор НРК.

Масове впровадження таких комплексів – пріоритет Сил оборони. Воювати мають не солдати, а дрони. Головними ворогами НРК залишаються складна прохідність ґрунтів та ворожі FPV-дрони, проте саме за такою технікою – перемога в технологічній війні майбутнього.

Раніше бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень.

Нагадаємо, російські окупанти ліквідовують своїх солдатів, які хочують здатися в полон українським військовим. Один із епізодів у районі Часового Яру зафіксувала на відео 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Як повідомлялося, днями з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Читайте також:

Теги: окупанти полон технології держава штучний інтелект робота перемога відео розробка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі Україна має найнижчий рівень банківського кредитування серед країн з ринками, що формуються
Як прискорити економічне зростання і при чому тут НБУ
20 сiчня, 18:01
Російські окупанти змогли скористатися періодами сприятливої погоди восени та на початку зими 2025 року
ISW пояснив, чому росіяни сповільнили темпи просування
15 сiчня, 05:37
Російські окупаційні війська могли захопити село Згагода (Першотравневе)
Росіяни окупували село на Дніпропетровщині – DeepState
29 сiчня, 22:54
Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК
Родина повернутого з полону бійця має віддати державі 15 млн грн
10 лютого, 13:59
12 січня окупанта Чигвінцева поховали у Кемерові
ЗСУ ліквідували спортивного чиновника, який на війну потрапив з в'язниці
19 сiчня, 10:43
Гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян (п'ятий ліворуч) бере участь у вшануванні ліквідованого окупанта
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
2 лютого, 14:55
Нині Сергій Гринюк перебуває на реабілітації, родина готується до його повернення додому
Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків
7 лютого, 16:15
РФ з липня 2025 року формує стратегічний резерв з нових рекрутів
РФ планує масштабний літній наступ в Україні: аналітики ISW назвали напрямки
7 лютого, 18:56
Комунальники наголошують: справна робота каналізації взимку залежить не від солі, а від культури споживання
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
12 лютого, 14:37

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
Куди відправляють бійців, які повернулися із СЗЧ: відповідь Генштабу
Куди відправляють бійців, які повернулися із СЗЧ: відповідь Генштабу
Поблизу станції «Академік Вернадський» помічено королівського пінгвіна
Поблизу станції «Академік Вернадський» помічено королівського пінгвіна
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Дмитра Тарасевича

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua