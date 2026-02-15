Український робот «Дроїд» бере у полон росіян та розпізнає цілі

Наземні роботизовані комплекси стали головним трендом війни 2026 року

Дрони, які змінюють перебіг війни, уже стали головною тенденцією 2026 року. Йдеться про НРК – наземні роботизовані комплекси. У Силах оборони показали новинку автопарку, яка здатна фактично замінити піхотинця: робот самостійно розпізнає рух навколо себе та за командою оператора відкриває вогонь. Саме такий дрон 157-ї механізованої бригади днями взяв у полон групу російських солдатів на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Полон від робота: кадри, що вразили мережу

На кадрах із Запорізького напрямку, поблизу села Тернувате, зафіксовано унікальний момент: троє російських солдатів здаються в полон українському наземному роботу. Це «Дроїд» – розробка українських інженерів, вартість якої перевищує 1,5 мільйона гривень.

«Це Дроїд 12.7. Він один із найдорожчих і найефективніших комплексів. В ньому добре все, окрім гусені, яка без упину ламається. Вчора він роззувся – вона просто лопнула навпіл», – пояснює командир підрозділу НРК «Метеор» 157-ї бригади Володимир Русецький

Зараз бійці власноруч лагодять техніку в імпровізованому СТО, переобладнаному зі звичайного гаража. Хоча держава забезпечує підрозділи комплексами, бійцям часто доводиться «допилювати» їх під реалії фронту – встановлювати Starlink та потужніші батареї.

Від підвалів Вугледара до управління роботами

Володимир Русецький – колишній піхотинець, який воював у складі «Чорних Запорожців» у Вугледарі. Сьогодні він очолює підрозділ НРК, бо впевнений: технології – це єдиний шлях до збереження життів.

«Якщо нема НРК, без них ти не забезпечиш піхоту. Якщо вони візьмуть на себе місію з логістики, то наші великі «борти» (бомбери, «Вампіри») звільняться і будуть займатись суто бойовою роботою: мінуванням та ураженням», – каже Володимир Русецький.

Майстерня підрозділу нагадує конструкторське бюро. Бійці збирають нові зразки з кількох поламаних. Наприклад, дрону для мінування вони змогли збільшити запас ходу з 11 до 100 кілометрів.

Родіон, який донедавна був штурмовиком під Гуляйполем, тепер опановує найбільший дрон у підрозділі – «Ротель», здатний евакуювати пораненого.

«Це просто як відеогра. В першу чергу легше тому, що потрібно не самому в окоп лізти, а ось дрон. В керуванні доволі просто: якщо в дитинстві катався на машинах на радіоуправлінні, то з цим легко можна справитись», – пояснює військовий.

Штучний інтелект на варті окопів

Головна зірка підрозділу – «Дроїд» із встановленим кулеметом Browning. Цей дрон має вбудований штучний інтелект, який дозволяє йому працювати як автономний спостережний пост. Він може фактично замінити людей на фронті, бо дистанційно розпізнає наближення ворожої піхоти, подає звуковий сигнал оператору, і той відкриє вогонь. Заряду батареї вистачає, аби він більше доби простояв на лінії фронту.

Система бачить людину, ідентифікує її як ціль і автоматично наводить на неї зброю. Оператор, який може перебувати за сотні кілометрів, лише підтверджує запит на відкриття вогню.

«Він його розпізнав і сам наводиться. Самостійно може виявити, супроводжувати ціль. А безпосередньо постріл здійснює оператор», – пояснює оператор НРК.

Масове впровадження таких комплексів – пріоритет Сил оборони. Воювати мають не солдати, а дрони. Головними ворогами НРК залишаються складна прохідність ґрунтів та ворожі FPV-дрони, проте саме за такою технікою – перемога в технологічній війні майбутнього.

Раніше бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із побратимами з 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських загарбників за тиждень.

Нагадаємо, російські окупанти ліквідовують своїх солдатів, які хочують здатися в полон українським військовим. Один із епізодів у районі Часового Яру зафіксувала на відео 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

Як повідомлялося, днями з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року.