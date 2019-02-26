Американці до смерті налякали Путіна

Володимир Путін

Росіяни не розуміють іншої мови... З ними можна лише силою

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Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет психологическую травму. Но во пугавший какое-то время вообще не сможет сидеть. Потому что нужно реально оценивать свои возможности. На прошлой неделе Путин забыл об этом простом правиле и решил немного поиграть в Хрущева. Получилось еще хуже, чем у самого Хрущева, хотя казалось, что ту планку уже не перепрыгнешь. В результате пришлось извиняться и объяснять, что журналисты все не так поняли. Ну, зато сможет ровно сидеть.

Итак, недавно США объявили, что выходят из договора о ракетах средней и малой дальности в связи с тем, что Россия его спокойно нарушает. Можно вспомнить, что Китай этот договор вообще не подписывал, так что вся система слегка перекошена, но формальной причиной стало именно традиционное пренебрежение Кремлем к подписанным соглашениям. Ну, не стоят договоры с РФ даже бумаги, на которой их писали. Не новость. Напомню, ракеты малой дальности это радиус действия от 500 до 1000 км, а средней – от 1000 до 5500 км. То есть военные базы США с такими ракетами в Европе превращают РФ в небольшой тир. Ну а раз договор перестал действовать – грех не разместить. Тем паче, военный потенциал США и РФ в этой области несопоставимы. И тут перепуганный Путин решил «включить Хрущева».

Российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку! Об этом президент РФ заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Путин отметил, что у некоторых классов таких ракет «подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут». И добавил, что хочет полноценно и равноправно дружить с Белым домом, а Россия никому не угрожает. Ну, по Сирии и Украине все прекрасно знают миролюбивый характер РФ, а попытка переворота в Черногории, игры с отравляющими веществами в Великобритании и вмешательство в выборы где угодно отлично дополняют картину. Так что чистая угроза под соусом дружелюбия никого не обманула и ее прокомментировали именно в таком ключе.

Госсекретарь США Майкл Помпео, который не питает особых иллюзий по поводу реального военного потенциала РФ прямо заявил, что угрозы Путина о направлении ракет на США являются пустыми словами. На которые США обращать внимания не собираются. "Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - говорит Помпео. В общем, игра в Хрущева с Путиным в главной роли никакого впечатления на американцев не произвела. Посмеялись и показали свои ракеты. Которые падают не по принципу неуправляемого хаоса, как российские, а именно туда, куда их нацелили. После чего некоторые чувствительные места кремлевских вождей заметно напряглись. И пришлось срочно включать заднюю передачу.

Сам Путин позориться не стал, отправил к журналистам Пескова, который заявил, что их не так поняли. И Кремль все совсем не так говорил и упаси Бог, не называл никаких географических названий. Просто журналисты-пропагандисты с канала Россия-1 перестарались и сами придумали цели в США для российских ракет, а Путин ничего такого и не думал даже. Цензуры в стране нет, вот и снимают журналисты Россия-1, что в голову взбредет, их никто не проверяет.

Резюмируя, можно сказать, что Кремль решил немного побряцать оружием, чтобы напомнить о себе и предложить снисходительные переговоры. А Штаты просто послали их подальше с этими смешными угрозами, потому что прекрасно понимают реальные возможности РФ и своей ПРО. Вот и пришлось Путину срочно сворачивать имитацию мощи и рассказывать, что он просто голубь мира, а иногда даже голубка, ага. И ничего плохого не имел в виду. Для Украины наглядный урок очевиден. Договоры с Кремлем не стоят ничего. Они могут нарушить любое соглашение в любой момент времени. И способны признавать ошибки только при реальной угрозе получения по морде. Так что для полноценного мира с РФ и отказа Кремля от планов по превращению Украины в свою колонию нужна в первую очередь не дипломатия, а сильная армия. Ну не понимают они другого языка. Не привыкли. Гопники, сэр, с этим ничего не поделаешь. А силу уважают…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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