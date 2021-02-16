«Багато хто перехворів, тому вакцинація немає особливого сенсу» стане офіційною позицією влади?

Пацієнт у нас простий – якщо помре, то і так помре, а якщо одужає, то сам одужає

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Вчера было уже достаточно шуток по поводу обещанного 15 февраля старта вакцинации. Народ интересовался, где делают прививки, есть ли запись, очереди, почему ни слова в новостях? Так что я уже не буду упражняться в остроумии, а перейду к реальным вопросам. Потому что шутки – это прекрасно, но 15 число прошло, сегодня уже 16 февраля, а вакцинации в Украине пока никто не увидел. Главный санврач Ляшко что-то говорил по поводу переноса старта на 1 марта, но из всех шуток про старт вакцинации эта уже вообще не смешная. Перейдем к серьезным намекам и реальным перспективам.

Замечательную вещь сказала в интервью «Главкому» завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. Она утверждает, что уже более половины населения Украины переболели COVID-19. И все они, даже толком не заметившие заболевания, уже с антителами. То есть заболеть они в ближайшей перспективе не могут и вакцинация нужна им, как зайцу стоп-сигнал. В качестве новости можно было бы и пролистать (одно мнение, пусть и специалиста еще не есть истина), но мне про такую возможность рассказывали не раз. Именно врачи. В качестве примера приводили ежегодные эпидемии гриппа. Кто-то прививается. Кто-то переносит с разной степенью тяжести. И получает иммунитет. Или не переносит.

Я почему на это обратил внимание? Есть ощущение, что «многие переболели и не заметили, так что в тотальной вакцинации нет особого смысла» станет официальной позицией власти. Как с тестами, помните? Их сперва обещали, потом не хватало, потом очередь на неделю или дорого. А потом сказали – не в тестах счастье, там погрешность и ставьте диагноз по симптомам. Очень удобная позиция, как в классике. Пациент у нас простой – если помрет, то и так помрет, а если выздоровеет, то сам выздоровеет. Проблема в том, что такой подход идет вразрез с европейской и мировой практикой. Там пускать проблему на самотек не собираются. Так еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что все жители Евросоюза, желающие вакцинироваться против COVID-19, смогут сделать это до конца лета. А в Израиле еще 9 февраля запустили кампанию по бесплатной вакцинации от коронавируса иностранцев и просителей убежища.

Еще один важный момент – мутации коронавируса. Мы уже слышали про новый штамм из ЮАР, еще один из Великобритании, а всего ученые сегодня говорят уже про девять новых штаммов вируса. Лиха беда начало – дальше будет больше. И стратегия ЕС и США в том, что прививки отчасти защищают не только от конкретного вируса, но и от его мутаций в перспективе. Так что вакцинация от короны станет постоянной, как раньше от обычного гриппа. И в рамках этой концепции уже строят стратегию и планы. У нас ничего подобного пока никто даже не рассматривает. Да и не ждем мы уже от МОЗа внятной стратегии на несколько лет вперед. Разве что Гройсман все требовал публично разработать план вакцинации, механизмы по предельному упрощению доступности вакцины и акцентировал на ее обязательном бесплатном статусе. Но, судя по тому, что действия правительства он все чаще прямо называет «диверсией», сам уже не верит в их способности.

Вывод – никто нам не поможет, кроме нас самих. Можно пошутить, что осталось только выяснить, где эти «нассамихи» живут. Кто-то будет терпеливо ждать бесплатную вакцину в Украине. Предполагаю, что быстро появится и платная. Медицинский туризм в Израиль и не только станет новым стартапом. Ну а для поездок в Европу или на курорты Турции и Египта нужно будет делать тесты, как и в 2020 году не позже, чем за 72 часа до пересечения границы. Неудобно, конечно, но других вариантов я пока не вижу. Внятной стратегии нет, да и доверия к заявлениями профильных чиновников все меньше и меньше…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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