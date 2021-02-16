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    Коронавірус у Києві: за добу понад 300 нових хворих

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    Важких хворих на коронавірус шпиталізують до лікарень - Коронавірус у Києві: за добу понад 300 нових хворих
    Важких хворих на коронавірус шпиталізують до лікарень
    Фото з відкритих джерел

    Київ на третьому місці серед регіонів України за добовою кількістю виявлених випадків Covid-19

    За минулу добу, 15 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 308 людей. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 14 лютого було 211 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 132468 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 87439 осіб, померли 2521 особа.

    У Київській області зафіксовано 72039 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 136 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 171 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 64781 особа, померли 1185 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1276618 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 15 лютого зафіксовано 3143 хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 15 лютого у Києві було підтверджено 132160 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 211 осіб.

    У Київській області було 71903 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 171 новий хворий.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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