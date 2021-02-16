Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих збільшується
Усього по області 30 329 випадків
За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, станом на 16 лютого у Вінницькій області зафіксовано 209 нових випадків.
Це четвертий результат серед усіх регіонів. Усього по області 30 329 випадків.
За добу на Вінниччині від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померли п’ятеро людей, а з початку епідемії – 583.
м. Вінниця – 129;
Барський район-16;
Мурованокуриловецький - 10;
Вінницький -7;
Могилів-Подільський–7;
Ямпільський-7;
Шаргородський-6;
Жмеринський – 5;
Липовецький – 5;
Бершадський – 4;
Калинівський – 2;
Теплицький – 2;
Гайсинський – 1;
Іллінецький – 1;
Крижопільський – 1;
Літинський – 1;
Немирівський – 1;
Тиврівський – 1;
Тульчинський – 1;
Чечельницький – 1;
Хмільницький – 1.
Одужали 25498 осіб, в тому числі 1134 дітей та 2150 медпрацівників.
За останню добу одужали 210 осіб.
На даний час хворіє 4248 осіб, з них: 312 дітей та 240 медпрацівників.
В більшості регіонів України спостерігається доволі помірна захворюваність. Хоча є виключення. Так, загалом минулої доби зафіксовано 3 143 нових випадки, 915 хворих було госпіталізовано. З початку реєстрації – 1 276 618.
В Україні впродовж доби було здійснено 39 401 тестування на виявлення Covid-19, зокрема 18 948 методом ПЛР та 11 339 методом ІФА, а також 9114 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Загалом із початку пандемії проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.
Від Covid-19та ускладнень хронічних захворювань померли 24 542 українці, зокрема 150 за минулу добу. Хворіє 135,4 тисяч. Одужало понад 1,1 мільйон.
Найбільше нових випадків виявлено на Івано-Франківщині (621), Буковині (343), у Києві (308), Вінницькій (210) і Закарпатській (204) областях.
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