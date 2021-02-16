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    Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих збільшується

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    На даний час хворіє 4248 осіб - Коронавірус на Вінниччині: кількість хворих збільшується
    На даний час хворіє 4248 осіб
    фото: covid19.rnbo.gov.ua

    Усього по області 30 329 випадків

    За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, станом на 16 лютого у Вінницькій області зафіксовано 209 нових випадків.

    Це четвертий результат серед усіх регіонів. Усього по області 30 329 випадків.

    За добу на Вінниччині від Covid-19 та ускладнень хронічних захворювань померли п’ятеро людей, а з початку епідемії – 583.

    м. Вінниця – 129;

    Барський район-16;

    Мурованокуриловецький - 10;

    Вінницький -7;

    Могилів-Подільський–7;

    Ямпільський-7;

    Шаргородський-6;

    Жмеринський – 5;

    Липовецький – 5;

    Бершадський – 4;

    Калинівський – 2;

    Теплицький – 2;

    Гайсинський – 1;

    Іллінецький – 1;

    Крижопільський – 1;

    Літинський – 1;

    Немирівський – 1;

    Тиврівський – 1;

    Тульчинський – 1;

    Чечельницький – 1;

    Хмільницький – 1.

    Одужали 25498 осіб, в тому числі 1134 дітей та 2150 медпрацівників.

    За останню добу одужали 210 осіб.

    На даний час хворіє 4248 осіб, з них: 312 дітей та 240 медпрацівників.

    В більшості регіонів України спостерігається доволі помірна захворюваність. Хоча є виключення. Так, загалом минулої доби зафіксовано 3 143 нових випадки, 915 хворих було госпіталізовано. З початку реєстрації – 1 276 618.

    В Україні впродовж доби було здійснено 39 401 тестування на виявлення Covid-19, зокрема 18 948 методом ПЛР та 11 339 методом ІФА, а також 9114 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Загалом із початку пандемії проведено 6 570 806 ПЛР-тестувань.

    Від Covid-19та ускладнень хронічних захворювань померли 24 542 українці, зокрема 150 за минулу добу. Хворіє 135,4 тисяч. Одужало понад 1,1 мільйон.

    Найбільше нових випадків виявлено на Івано-Франківщині (621), Буковині (343), у Києві (308), Вінницькій (210) і Закарпатській (204) областях.

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    Теги: Вінниччина коронавірус
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