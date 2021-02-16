Covid-19 в Одесі та області: 75 нових випадків захворювання

За останню добу від коронавірусу одужали 94 жителі Одеси

У важкому стані перебувають 94 пацієнти

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на 15 лютого 2021 року в Одеській області зареєстровано 83 371 випадок Covid-19. З них 37 230 осіб –жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 75 нових випадків захворювання, з них 59 – в одеситів, 16 – у жителів районів області.

За даними на 15 лютого, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 146 пацієнтів, з них 52 особи перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 94 пацієнти, з них одна особа підключена до апарату ШВЛ у режимі СІПАП.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили дев'ять осіб з підозрою на Covid-19.

За даними на 14 лютого, в опорних лікарнях Одеси вільні 258 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок Covid-19 у дитини, хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від коронавірусу одужали 94 жителі Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровано 34 480 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 2 048 одеситів.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося.