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    Чому Кремль хоче змусити Україну вести прямі переговори з «ЛНР» та «ДНР»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Всі розумні переговорні ініціативи України не знаходять розуміння у Москві - Чому Кремль хоче змусити Україну вести прямі переговори з «ЛНР» та «ДНР»
    Всі розумні переговорні ініціативи України не знаходять розуміння у Москві

    Росія хоче називати війну на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом

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    Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что Кремль не заинтересован в полноценной работе Нормандского формата. Потому что в Нормандском формате нет ОРДЛО. А Москва очень хочет их видеть за столом переговоров, сама нацепив маскхалат миротворца. Совершенно правильно говорит, если кто до сих пор не понял смысл этой кремлевской «двухходовочки».

    Да, в Нормандском формате есть только реальные признанные государства. И Россия там очевидно в статусе агрессора. Никакие недореспублики типа «ДНР» или «ЛНР» не фигурируют в документах, министры иностранных дел и главы государств за стол переговоров этих непризнанных ребят не пустят. Что вполне логично. При этом РФ прилагает титанические усилия, чтобы провести ту самую «рокировку», с которой у нее не складывается все эти годы. То есть заставить Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, тем самым заставив нас признать их субъектность. А конфликт на Донбассе называть не российской агрессией, а «внутриукраинским конфликтом». Вот и все!

    Именно поэтому все разумные переговорные инициативы Украины не находят понимания в Москве. Президент Зеленский предлагает собраться в Нормандском формате – Путин говорит, что не о чем пока говорить. Зеленский уже не первый раз предлагает прямые переговоры – Путин то отказывается, то как бы согласен... но при условии, что не будут обсуждать Крым и Донбасс. А что нам с ними еще обсуждать – погоду?!

    Желание Кремля принудить Киев к прямым переговорам с ОРДЛО понятно. Тогда Москва действительно как бы уже не агрессор, а посредник. А стороны «внутриукраинского» по их трактовке конфликта – ведут переговоры. Значит, санкции нужно с РФ снимать с извинениями. И ни о каких выплатах за разрушенную инфраструктуру, разграбленные предприятия и жертвы со стороны Москвы речь не идет. Все будет компенсировать Украина – в том числе и по судебным искам жителей ОРДЛО. Если мы признаем этот конфликт внутренним – так и будет. Но мы его не признаем. А Путину можем подарить специальную губозакаточную машинку ручной работы из снарядной гильзы. Хенд мей! Стоит брать, пока мы не передумали...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Нормандський формат Росія Донбас Мінські угоди війна Путін ОРДЛО
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    Чому Кремль хоче змусити Україну вести прямі переговори з «ЛНР» та «ДНР»