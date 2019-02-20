Чи потрібні Україні ФОПи?

Бути ФОПом сьогодні в Україні далеко не мед

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Нужны ли нам ФОПы, а если нужны, то какие и на каких условиях? Вы сейчас прослушали правильное начало дискуссии по всплывшей на днях проблеме. Варианты в стиле «Руки прочь от ФОПов это наша священная корова, которая везет страну к счастью!» или «Закрыть их всех и на общие основания - правила для всех одни!» мы сразу отметаем, как дикие крайности, которые годятся для лозунгов, но не для результата. А нам нужен именно результат.

Не компромисс, я еще раз повторю, а результат. Богатые и успешные люди с работой и, как следствие, богатая и успешная сильная страна. Это же не компромисс, мы же все этого хотим, правильно? Значит, это цель. А по поводу правил открою вам как бы секрет - правил не существует. Есть цель и более или менее эффективные способы ее достижения. А правила - просто способ управлять вами. Их придумали те, кто умнее. Или считают себя таковыми. Но мы же, как сказал Туск, прагматики, правда? Значит будем прагматично искать самый эффективный способ сделать украинцев в Украине богатыми и счастливыми гражданами процветающей страны. Я не зра слово «граждане» напомнил. Потому что у граждан и у населения несколько разное отношение к государству и налогам, согласны?

Коротко просмотрел проект от Минсоцполитики по ФОПам. Некоторые критерии очень спорные, в частности по источнику доходов. Если более 75% ФОП получает от одного заказчика - он никакой не предприниматель, а наемный рабочий под прикрытием. Да неужели? Сидит себе дома айтишник, кодит для западной компании программы и продает. Ни нормированного рабочего дня, ни оплачиваемого отпуска. Но кодит хорошо, заказчика все устраивает и потому загружает он нашего айтишника новыми заказами по полной программе. А нашего программера устраивает размер оплаты. Он не становится от этого штатным работником, просто его устраивает этот заказчик, а тот готов дать ему столько загрузки, чтобы хватало. Или я делаю мебель в сарае. На заказ. Качественно и по разумной цене. И продаю через один магазин. Потому что он знает мое качество и не наглеет с наценкой. Всем хорошо, на других у меня уже нет времени, но! Я не становлюсь от этого штатным работником, а магазин не превращается в мебельную фабрику. У каждого свой бизнес. И таких примеров очень много.

С другой стороны я знаю массу схем, когда крупные торговые сети или серьезные предприятия оформляют сотрудников, как ФОПов уже в порядке бреда. Сеть супермаркетов - все кассиры ФОПы. Да, есть такие сети. Сети кафе - та же история. Новая почта - тоже. Но согласитесь, Новой почте логичнее и проще продавать ФОПам франшизу, чем вести сложный кадровый учет по всей стране. И не факт, что эта услуга работала бы, загонии ее государства в рамки единого предприятия. Сейчас мы имеем хорошую услугу, на которую опрается масса предпринимателей и просто клиентов. А много людей имеют там работу и доход. Платят пусть маленькие, но налоги, а не стоят на бирже труда за пособием. Это хорошо или плохо? Для них и для страны хорошо.

Быть ФОПом, кстати, вовсе не мед. Да, меньше налоги. Но нет оплачиваемого отпуска, нет больничного и прочих социальных гарантий. Именно потому для некоторых крупных компаний оформлять сотрудников предпринимателями гораздо выгоднее, чем реально брать на работу. Те же функции и никакой социальной нагрузки и ответственности. И уволить - две секунды без всяких перспектив спора в суда. Разорвал договор с ФОПом и дело с концом. Так что наведение порядка в некоторых сегментах производства, торговли и сферы услуг для сотрудников-фопов для них даже хорошо.

Еще один нюанс про оптимизацию налогов. Можно всем переходить в формат сотрудничества ФОП - заказчик. Почему нет - вопрос в эффективности. Будем больше получать на руки, меньше платить налогов. Хорошо? Да. Но тогда бюджет заметно похудеет. И уже из своих заработанных придется напрямую оплачивать медицину, образование и прочие вещи. Мне, кстати, это даже нравится. Я за частников во всех сферах - у них услуги качественнее и отношение к клиентам в принципе другое. А с пенсионерами как быть? Им в этих условиях пенсии до уровня зарплат не поднимешь - бюджет похудел. Обрекаем на нищету? Поднимаем пенсионный возраст, чтобы работающих налогоплательщиков было больше, чем получателей пенсий? Ну, сокращение расходов на госаппарат путем сокращения количества чиновников, думаю, у всех вызовет только поддержку. Так что лозунги тут не проходят - нужен серьезный разговор по всем моментам. И, что важно, с конкретными расчетами и цифрами! Минимум красивых слов и максимум обоснованных цифр - это экономика и она требует именно такого подхода.

Напоследок о том, почему для паники нет причин. министр соцполитики Рева мыслит категорией своего министерства. Ему нужны деньги на повышение пенсий и соцвыплаты - он эти деньги ищет везде. Логика ведомства такова. Премьер не спросит с него за развитие производства или здравоохранение, а за социалку спросит. Но министр не принимает окончательное решение. И министерство даже не субъект законодательной инициативы. Законопроект подает Кабмин после общего решения и одобрения главы правительства. А тут как раз позиция более взвешенная. Гройсман пообещал, что малый бизнес будет защищать. Что логично - он сам начинал в Виннице не чиновником, а именно именно с малого бизнеса и прекрасно знает все нюансы и трудности. Премьер предлагает собрать круглый стол из всех заинтересованных лиц. ФОПов (и не только айтишников - всех), представителей крупного и среднего бизнеса пригласить, экспертов, ученых, специалистов по статистике и прогнозированию. То, что систему стоит менять - очевидно для всех. Но как, с какими целями и чего ждать в перспективе - вот что важно обсуждать. Ведь с чего я начинал - цель у нас одна. Богатые самодостаточные граждане в свободной и успешной стране. А это уже общий интерес, который надежнее любых лозунгов, правда?

Джерело: site.ua

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