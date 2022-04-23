Чи потрібні в Україні «хороші росіяни»?

Хлопчики та дівчатка, можливо вам із РФ погано видно. Але у нас у самих все є

Росіянам слід осушити своє болото, і тоді можна буде хоча б говорити. А поки що – ніхто їх сюди не кличе

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Пару дней вижу в ленте тему хороших русских. Которые, как брошенная жена, грозят отомстить своему «бывшему». Мол, все не так делали, мы уедем в Украину. И расцветет там театр и свободная правильная журналистика. Будет там великая культура и искусство.

Мальчики и девочки, возможно вам из РФ плохо видно. Но у нас все есть. Театр и журналистика. Вам это кажется недостаточно крутым? Ну, этого хватило, чтобы строить свободную и сильную страну. А ваших усилий в соседней стране не хватило. Результат на табло. Так что, мое мнение, хорошие русские не интересны от слова совсем. Ни в эфире со своими оценками, ни в перспективе.

Осушите свое болото и тогда можно будет хотя бы говорить. А пока – никто вас сюда не зовет. По причине полной бесполезности.

Шантажируйте бывшего переездом, но помните – никому вы тут не нужны. И даже ваши лица в нашем эфире – явление временное и лишнее.

У меня все. Нехай щастить

Джерело: блог Кирила Сазонова

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