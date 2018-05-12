Чому бойовики «ДНР» вирішили обміняти друга Савченко Рубана

Володимир Рубан та Надія Савченко

Рубан прекрасно розуміє, що потрібен Кремлю поки гарантує мовчання

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Вы будете смеяться, но боевики из ДНР, курирующие переговорный процесс с Украиной в Минске, внесли в списки для обмена заложниками руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Да, того самого подельника Надежды Савченко, который с ней планировал теракты в Киеве и получал от россиян оружие. Это не анекдот – реальное требование боевиков, которым располагает СБУ.

Два резонных вопроса:

1 Зачем им Рубан, который уже попался?

2 Почему не требуют внести в список на обмен саму Савченко.

По первому пункту ничего сложного. Рубан молчит. Материалов на него хватает, аудио и видео, протоколирование маршрута, пальчики на ящиках, контакты с негодяями из-за поребрика, показания офицеров, которых он хотел использовать. А вот его показаний нет. В отказе. Рубан прекрасно понимает, что нужен Кремлю пока гарантирует молчание. Украина ему давно не интересно и СБУ его не убьет. Так что верность хозяевам из Москвы – самый выгодный вариант. Сдаст их с потрохами – подставит Россию под новые обвинения в организации теракта, что тем совсем некстати. Ну и агента Надю окончательно похоронит. А будет молчать – постараются вытащить по обмену. Или убить, чтобы с гарантией молчал. Тут как повезет. Вот боевики по приказу из Москвы и предлагают обменять Рубана на наших.

С Надеждой Савченко все еще проще, как в культовом фильме «Снеч». Помните цитату Кирпича – «Турецкий, от живого от тебя никакого толку». Так и с этим горе-нардепом. На свободе от нее Кремлю пользы минимум. Есть какой-то шум, какой-то бред в эфирах, но принципиально ни на что это не влияет. Показаний ее никто не боится, потому что даже доверчивый зритель сразу сомневается в адекватности оратора. Да и любые реальные факты там идут с таким гарниром бреда, что бояться Кремлю нечего – она сведет с ума любого журналиста или следователя. Пусть сидит – хуже точно не будет. А иногда будет дорываться до прессы и кричать нужные Москве лозунги. И кормить не надо – чистый профит. Грустная участь дурака.

Что мы имеем в результате этих нехитрых умозаключений? Рубан и Савченко плотно повязаны с российской разведкой. И пока молчат – представляют для Москвы какую-то ценность. Рубан, правда, совсем не нужен под стражей в Киеве и ео хотят выменять. Пока молчит будет жить. Савченко устраивает Россию в качестве оратора под стражей – ее менять не будут, пусть продолжает чудить так. Гибридная война и пропаганда плетет причудливый узор интриг. Но если вдруг россияне так хотят Рубана – мы можем поговорить про вариант «всех на всех». Еще и Савченко добавим на сдачу…

Джерело: site.ua

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