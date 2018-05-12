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    Думки вголос

    Чому бойовики «ДНР» вирішили обміняти друга Савченко Рубана

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 20:46
    • Розсилка
    Володимир Рубан та Надія Савченко
    Володимир Рубан та Надія Савченко

    Рубан прекрасно розуміє, що потрібен Кремлю поки гарантує мовчання

    Мовою оригіналу

    Вы будете смеяться, но боевики из ДНР, курирующие переговорный процесс с Украиной в Минске, внесли в списки для обмена заложниками руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Да, того самого подельника Надежды Савченко, который с ней планировал теракты в Киеве и получал от россиян оружие. Это не анекдот – реальное требование боевиков, которым располагает СБУ.

    Два резонных вопроса:

    1 Зачем им Рубан, который уже попался?

    2 Почему не требуют внести в список на обмен саму Савченко.

    По первому пункту ничего сложного. Рубан молчит. Материалов на него хватает, аудио и видео, протоколирование маршрута, пальчики на ящиках, контакты с негодяями из-за поребрика, показания офицеров, которых он хотел использовать. А вот его показаний нет. В отказе. Рубан прекрасно понимает, что нужен Кремлю пока гарантирует молчание. Украина ему давно не интересно и СБУ его не убьет. Так что верность хозяевам из Москвы – самый выгодный вариант. Сдаст их с потрохами – подставит Россию под новые обвинения в организации теракта, что тем совсем некстати. Ну и агента Надю окончательно похоронит. А будет молчать – постараются вытащить по обмену. Или убить, чтобы с гарантией молчал. Тут как повезет. Вот боевики по приказу из Москвы и предлагают обменять Рубана на наших.

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    С Надеждой Савченко все еще проще, как в культовом фильме «Снеч». Помните цитату Кирпича – «Турецкий, от живого от тебя никакого толку». Так и с этим горе-нардепом. На свободе от нее Кремлю пользы минимум. Есть какой-то шум, какой-то бред в эфирах, но принципиально ни на что это не влияет. Показаний ее никто не боится, потому что даже доверчивый зритель сразу сомневается в адекватности оратора. Да и любые реальные факты там идут с таким гарниром бреда, что бояться Кремлю нечего – она сведет с ума любого журналиста или следователя. Пусть сидит – хуже точно не будет. А иногда будет дорываться до прессы и кричать нужные Москве лозунги. И кормить не надо – чистый профит. Грустная участь дурака.

    Что мы имеем в результате этих нехитрых умозаключений? Рубан и Савченко плотно повязаны с российской разведкой. И пока молчат – представляют для Москвы какую-то ценность. Рубан, правда, совсем не нужен под стражей в Киеве и ео хотят выменять. Пока молчит будет жить. Савченко устраивает Россию в качестве оратора под стражей – ее менять не будут, пусть продолжает чудить так. Гибридная война и пропаганда плетет причудливый узор интриг. Но если вдруг россияне так хотят Рубана – мы можем поговорить про вариант «всех на всех». Еще и Савченко добавим на сдачу…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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