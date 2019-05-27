«Харківгаз Збут» відкрив для клієнтів два нові онлайн-сервіси новини компаній



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За допомогою онлайн-сервісів можна не лише здійснити платіж, але й проконтролювати його зарахування та поточний баланс на особовому рахунку

«Харківгаз Збут» поповнив кількість онлайн-можливостей для клієнтів компанії двома новими сервісами. Відтак, існує вже 11 способів для безпечного здійснення онлайн-платежів за газ. За допомогою чат-боту у Viber 7104ua, мобільних додатків 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонів і iPhone можна не лише здійснити платіж, але й проконтролювати його зарахування та поточний баланс на особовому рахунку.

Паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу кількома особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями. Це зручно коли клієнт ТОВ «Харківгаз Збут» має більше одного особового рахунку або допомагає в газових питанням своїм рідним. Через ці сервіси можливо оплатити за газ, проконтролювати надходження коштів на особовий рахунок та в зручний для себе час подивитись баланс на ньому. Отримати електронний рахунок за послуги газопостачання, необхідні консультації по особовому рахунку можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

«ТОВ «Харківгаз Збут» системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів, щоб люди не стояли в чергах та не витрачали вільний час на поїздки в газову компанію. Наразі, доволі активно почали використовувати сервіси компанії і люди похилого віку», - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут» Вікторія Олійник.

ТОВ «Харківгаз Збут» звертає увагу своїх клієнтів, що оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному Ощадбанку, відкриті для прийому платежів від мешканців м. Харків та Харківської області. Якщо будь-який сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів з банківської картки споживача на невідому банківську картку, газова компанія просить ігнорувати шахраїв.

Наразі здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, інтернет-додаток «Megabank Online», платіжні системи iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровий гаманець Masterpass, Приват24 та Ощад24.