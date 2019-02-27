Доплати пенсіонерам жодним чином не пов'язані з президентськими виборами

Індексація пенсії тепер відбувається згідно з формулою. На яку не впливають жодні вибори

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Новость о повышении пенсий неожиданно тоже пошла по категории «Зрада». Мол, разовая подачка пенсионерам перед выборами, подкуп, лучше бы потратили на что-то нужное и где брать потом неизвестно. Короче, чистая политика и сплошное горе. Это не совсем так, если смотреть на картину целиком. Объясняю в двух словах, что и как сейчас происходит. Первое – пенсионная реформа стартовала не в феврале 2019 года, а еще в 2017 году. И она не происходит моментально, это длительный процесс. За это время пенсия выросла в среднем на 942 гривны. И средняя пенсия по стране сейчас составляет 2645 гривен. Это статистика, тут ни добавить, ни убавить нельзя.

Но, главное, индексация общей пенсии теперь проходит по формуле. Которая не меняется. Выборы, вторжение инопланетян, солнечное затмение – не имеет значения. Работает бездушная и аполитичная формула. Что вполне логично. И все повышения заранее на год вперед предусмотрены в Законе о госбюджете. Все, тут не на чем спекулировать. И с 1 марта плановый рост пенсий по всем категориям минимум на 100 гривен. Отдельно идет повышение пенсий военным. И 1 декабря следующего года тоже будет этапное повышение пенсионных выплат без всякой привязки к выборам. Потому что так выстроена долговременная программа, ее можно почитать на сайте Кабмина и не пытаться придумывать версии.

Естественно, все не получается идеально с первого раза. И по формуле оказалось, что часть пенсионеров получили очень скромную прибавку на общем фоне. При том, что у них вполне приличный трудовой стаж. Но проблема возникла из-за небольшой заработной платы, которую они получали в то время. Хватало таких вариантов и в сельском хозяйстве и в ряде других сегментов рынка труда. Это несправедливо, потому механизм пересчета пенсий сейчас слегка меняют, вносят дополнения, чтобы и эта категория пенсионеров получала рост выплат, сопоставимый с другими. Обещают с новыми расчетами справиться за два месяца. А пока вносят коррективы, именно эти два месяца будет прибавка к несправедливо обойденным пересчетом на 1200 гривен в месяц.

Все – через два месяца будет измененная формула и другая сумма пенсии. Необходимость в доплате отпадет. Просто временная мера социальной защиты, пока будут внесены изменения в общий порядок. Эпизод. Небольшая страховка, потому что с первой попытки создать идеальную систему невозможно. Ну а главное – плавно переходить к накопительной системе индивидуальных счетов. Там тоже целый комплекс задач придется решить для нормальной работы. В первую очередь определить – куда можно с гарантией вложить наши пенсионные сбережения, чтобы они приросли, а не сгорели за 20 – 30 лет. В Украине сегодня – та еще задачка…