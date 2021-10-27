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    У Києві зіткнулися «швидка», легковик і вантажівка (відео)

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    Автомобіль швидкої допомоги їхав по зустрічній смузі руху - У Києві зіткнулися «швидка», легковик і вантажівка (відео)
    Автомобіль швидкої допомоги їхав по зустрічній смузі руху
    Фото: скріншот із відео

    Автомобіль швидкої допомоги та легковий автомобіль зіткнулися лоб у лоб

    У середу, 27 жовтня, на проспекті Валерія Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.

    Інформація про причини та наслідки ДТП уточнюється.

    Через ДТП заблоковано рух транспорту двома смугами.

    Як повідомлялося, 26 жовтня у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди.

    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль
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    У Києві зіткнулися «швидка», легковик і вантажівка (відео)