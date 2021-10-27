У Києві зіткнулися «швидка», легковик і вантажівка (відео)
Автомобіль швидкої допомоги їхав по зустрічній смузі руху
Фото: скріншот із відео
Автомобіль швидкої допомоги та легковий автомобіль зіткнулися лоб у лоб
У середу, 27 жовтня, на проспекті Валерія Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.
Інформація про причини та наслідки ДТП уточнюється.
Через ДТП заблоковано рух транспорту двома смугами.
Як повідомлялося, 26 жовтня у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди.