У Києві зіткнулися «швидка», легковик і вантажівка (відео)

Автомобіль швидкої допомоги та легковий автомобіль зіткнулися лоб у лоб

У середу, 27 жовтня, на проспекті Валерія Лобановського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.

Інформація про причини та наслідки ДТП уточнюється.

Через ДТП заблоковано рух транспорту двома смугами.

Як повідомлялося, 26 жовтня у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди.