Кому ж потрібний парад до Дня Незалежності?

Армія буде захищати всіх. Навіть тих, хто втомився від війни за коньячком в 700 кілометрах від лінії фронту...

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Умные люди говорят, что в правильно поставленном вопросе уже заключается половина ответа. Так вот, вопрос «Нужен ли парад?» неправильный. Потому что в нем нет подсказок. А если сформулировать «Кому нужен ваш парад?» или «Кому нужен наш парад?» ответы очевидны. Противоположные, правда. Ну так вся суть в вопросе. Если это наша армия, наша защита, наша надежда, наш дозор на стене между миром людей и одичалыми – этот парад нужен нам. А если это непонятные люди, от войны все устали, давайте разговаривать, завтраки на границе, война нужна политикам, а не людям и все в таком роде – то парад не ваш. И вам он естественно, не нужен. Даже раздражает и немного пугает. Потому что у вас нет врагов. Есть странные братья-славяне.

Вот и все – и не о чем спорить. Достаточно выбрать сторону. Я видел одичалых близко. Очень близко. Я из Донецка. Поэтому ответ для меня очевиден. Мне нужен наш парад наших защитников. Мне, моей семье, моим родным и близким, моим друзьям и даже незнакомым единомышленникам – нужен парад НАШЕЙ армии. Это ключевая картинка праздника украинской армии, созданной по-настоящему практически с нуля в 2014 году. Созданной добровольцами, которые уходили воевать часто в гражданской одежде и еще чаще в гражданской обуви. Создана волонтерами, которые обували, кормили и снабжали армию. И экипировали тоже.

Парад ВСУ – это воплощение силы и мощи, гордости и надежности. Не для агрессии, в стиле «можем повторить бойню», как в Мордоре. А для защиты, для гарантии мира и спокойствия. Чтобы в том же Киеве кто-то мог без всякого комендантского часа попивать коньячок после десяти вечера в кафе и рассуждать, как он устал от войны и почему ему не нужен парад. Мне нужен. Им – нет. И президенту Зеленскому, как выяснилось – не нужен. Не знаю, почему. Вызывает неприятные ассоциации? Напоминает про Порошенко? Так не надо напрягаться, эти добровольцы гоняли сепаров мокрыми тряпками со скоростью один город в неделю еще до инаугурации Петра Алексеевича. Может, какие-то другие причины? Я не знаю. Но в объяснения про то, что 300 млн. гривен вместо парада лучше отправить на премии, я всерьез не принимаю. Сэкономить можно на чем-то другом. На размерах кортежа или переезде в новый офис. На количестве чиновников. На уменьшении потоков контрабанды, которые сжирают до 400 миллиардов в год. А парад провести. Ну, если главнокомандующему парад не нужен – без комментариев.

На самом деле ветераны, волонтеры и просто все те, кто хотели громко и публично на центральной улице столицы в День Независимости сказать «Спасибо» тем, кто эту независимость защищает, уже начали готовиться. Пусть просто пройдут ветераны. Пусть выйдут волонтеры. А гражданские выйдут их встретить. Ну, без техники. Без новых украинских бронеавтомобилей, без танков и новейших украинских ракет. Пусть так. Но «соломоново решение» нашел премьер-министр. Он пообещал выделить необходимые 300 миллионов на премии, но при этом найти еще 300 миллионов на проведение парада. Не за счет соцвыплат, естественно. И он найдет. И парад – будет. И мы обязательно придем. Посмотреть на тех, кто нас защищает. И показать им, что мы это знаем и не забываем. Мне интересно только, а главнокомандующий принимать парад украинской армии в этом случае придет?

А армия, что армия? Армия будет защищать всех. Даже тех, кто устал от войны за коньячком в 700 километрах от линии фронта…

Джерело: site.ua

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