Війна на Донбасі: один загиблий та п'ятеро поранених захисників України
Від початку доби ворог шістнадцять разів порушив режим припинення вогню
Станом на 19.00 середи, 10 липня, російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 – бойове травмування.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Від початку доби ворог шістнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу Кримського: з напрямку Сокольники – з артилерійської системи калібру 122 мм та з напрямків Донецького та Смілого – з мінометів калібру 82 мм; поряд Причепилівки з напрямку Донецького – з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Новотошківського з напрямку Кіровського – з артилерійської системи калібру 122 мм; у районі населеного пункту Луганське з напрямку Логвиного – з міномета калібру 120 мм; неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 – бойове травмування.
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Як повідомляв Главком, сьогодні внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості. Слід зазначити, що новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко не попереджав силовиків про те, що збирається їхати на лінію розмежування.