Лукашенко лякає сусідів літаками, які здатні нести ядерну зброю

Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, залучені до патрулювання кордону

Російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, залучені до патрулювання кордону з Польщею, аби контролювати ситуацію. Про це повідомляє «Белта».

«Як я вчора помітив, вони (Росія, – ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами», – заявив Лукашенко.

За його словами, російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Також Лукашенко кинув тінь на Українучерез міграційний колапс. Ще Лукашенко висунув ультиматум Європі через мігрантів.

Як відомо, зараз Польща переживає міграційну кризу. Напередодні на кордоні з Білоруссю помер підліток-курд, який перебував у таборі мігрантів.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

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