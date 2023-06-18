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Міністр оборони України вперше поговорить з колегою з Ізраїлю: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони України вперше поговорить з колегою з Ізраїлю: деталі
Міністр оборони України Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

Темою розмови може стати нелетальна допомога Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня матиме розмову із ізраїльським колегою Йоавом Галантом. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, ініціатором розмови є керівник Міноборони США Ллойд Остін. Неназвані ізраїльські чиновники повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.

Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль створить систему ППО, яка збиватиме іранські гіперзвукові ракети.

Також міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що до підриву Каховської ГЕС причетна Росія.  

До слова, українські військові у Польщі разом із ізраїльськими колегами працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території України. 

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Теги: росія міністр Ізраїль Олексій Резніков

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