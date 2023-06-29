«Вагнерівці» знищили рідкісний літак РФ: як це вплине на повітряні та наземні операції РФ

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України

Втрата Росією літака Іл-22M вплине на повітряні та наземні операції РФ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, за повідомленнями, 24 червня силами ППО групи «Вагнер» було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М. Іл-22M є частиною щодо невеликого парку, що налічує до 12 літаків, що активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

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Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції. «У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій», – зазначили у міноборони Британії.

Як повідомлялося, під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти.