Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Вагнерівці» знищили рідкісний літак РФ: як це вплине на повітряні та наземні операції РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» знищили рідкісний літак РФ: як це вплине на повітряні та наземні операції РФ
Під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України

Втрата Росією літака Іл-22M вплине на повітряні та наземні операції РФ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за повідомленнями, 24 червня силами ППО групи «Вагнер» було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М. Іл-22M є частиною щодо невеликого парку, що налічує до 12 літаків, що активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції. «У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій», – зазначили у міноборони Британії.

Як повідомлялося, під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти.

Читайте також: «Вагнерівці» збили Іл-22: що від нього залишилося (відео)
Теги: Міноборони літак військові ПВК Вагнера втрати британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков зауважив, що виконавцями ракетної програми є українські виробництва
Україна виготовлятиме ракети з дальністю ураження понад 1000 км – Резніков
8 червня, 17:55
Сергія та його брата мобілізували до Збройних сил України цьогоріч
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гундерича, який поліг під Бахмутом
30 травня, 09:00
Російські поліціянти неодноразово затримували людей за жовто-синій одяг
Російські чиновники бояться поєднання синьо-жовтих кольорів – британська розвідка
4 червня, 09:49
«Сміливість наших хлопців просто зашкалює», – наголосили в штабі
ЗСУ посунули лінію фронту під Авдіївкою. Генштаб показав відео бою
11 червня, 17:56
Маляр похвалилася успіхами ЗСУ на фронті
Просунулися на півдні: Міноборони повідомило про звільнення населених пунктів
11 червня, 20:59
Кремль шукає вихід, як виправдати злочини диктатора Володимира Путіна
Як РФ намагається приховати злочини щодо дітей в Україні: дані розвідки Британії
22 червня, 10:05
За словами Пригожина, літак збили, бо «дурень ППОшник у колоні збивав все, що літало»
«Вагнерівці» збили Іл-22: що від нього залишилося (відео)
26 червня, 09:05
Влада Липецької області закликала мешканців регіону з метою безпеки без потреби не виходити з дому
Колона ПВК «Вагнер» прямує на Москву (фото, відео)
24 червня, 17:19
Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times
Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times
26 червня, 12:00

Соціум

«Вагнерівці» знищили рідкісний літак РФ: як це вплине на повітряні та наземні операції РФ
«Вагнерівці» знищили рідкісний літак РФ: як це вплине на повітряні та наземні операції РФ
Скільки росіян вимагають нанести ядерний удар по Україні: шокуючі результати опитування
Скільки росіян вимагають нанести ядерний удар по Україні: шокуючі результати опитування
Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Влада Росії вперше визнала втрати через операції партизанів на Білгородщині
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
Катастрофа батискафа «Титан»: знайдені останки загиблих
У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю
У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю
Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)
Поліція Косова затримала сина президента Сербії та змусила роздягнутися (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
«Это справедливо». Батько пілота, якого знищили «вагнерівці», підтримав і Пригожина, і Путіна
56K
Перейменування Запоріжжя. Мовний омбудсмен зробив жорстку заяву
26K
Ракетний удар по Краматорську: росіяни вбили двох 14-річних сестер (фото)
18K
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
15K
Наказ військкомату з'явитися у 10-денний термін: чи є покарання для порушників
8645
Росія пояснила, чому била ракетою по кафе в Краматорську

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту