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    Помста за безпілотники для України. Росія обмежила імпорт фруктів та овочів із Туреччини

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    Раніше було введено заборону на імпорт турецьких лимонів - Помста за безпілотники для України. Росія обмежила імпорт фруктів та овочів із Туреччини
    Раніше було введено заборону на імпорт турецьких лимонів
    фото з відкритих джерел

    Причиною обмежень називають ризик отруєнь через виявлені пестициди

    Росія призупинила імпорт частини плодоовочевої продукції з Туреччини, Єгипту та Ірану. Про це повідомляється на сайті газети Известия з посиланням на лист столичного Росспоживнагляду рітейлерам.

    У публікації зазначається, що в Росію було обмежено постачання апельсинів, винограду, мандаринів, гранатів, лимонів та перцю. Йдеться не про повну заборону овочів та фруктів, а лише про постачання з кількох підприємств.

    Причиною обмежень називають ризик отруєнь через виявлені пестициди. Російським магазинам також було наказано вилучити вказані в овочі та фрукти з полиць.

    Крім цього, під заборону на імпорт потрапили шоколадні яйця, кукурудзяна локшина, вермішель та чіпси, виготовлені на деяких китайських заводах.

    Слід зазначити, що з 29 жовтня Росспоживнагляд вже заборонив ввезення турецьких мандаринів нібито через наявність у них цього ж пестициду. Постачання було припинено до особливого розпорядження.

    Також слід зазначити, що Росія і раніше використовувала заборону імпорту до держави певних продуктів у відповідь на «недружні кроки» з боку іноземних держав. Зокрема, у відповідь на санкції Євросоюзу раніше влада РФ заборонила ввозити до країни харчові продукти, вироблені у ЄС, оголосивши у країні кампанію з «імпортозаміщення».

    Раніше повідомлялося, що Туреччина планує взяти під контроль 50% Чорного моря.

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    Теги: Туреччина ЄС Росія Росспоживнагляд санкції імпорт продукти овочі фрукти
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    Помста за безпілотники для України. Росія обмежила імпорт фруктів та овочів із Туреччини