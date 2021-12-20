Помста за безпілотники для України. Росія обмежила імпорт фруктів та овочів із Туреччини

Раніше було введено заборону на імпорт турецьких лимонів

Причиною обмежень називають ризик отруєнь через виявлені пестициди

Росія призупинила імпорт частини плодоовочевої продукції з Туреччини, Єгипту та Ірану. Про це повідомляється на сайті газети Известия з посиланням на лист столичного Росспоживнагляду рітейлерам.

У публікації зазначається, що в Росію було обмежено постачання апельсинів, винограду, мандаринів, гранатів, лимонів та перцю. Йдеться не про повну заборону овочів та фруктів, а лише про постачання з кількох підприємств.

Причиною обмежень називають ризик отруєнь через виявлені пестициди. Російським магазинам також було наказано вилучити вказані в овочі та фрукти з полиць.

Крім цього, під заборону на імпорт потрапили шоколадні яйця, кукурудзяна локшина, вермішель та чіпси, виготовлені на деяких китайських заводах.

Слід зазначити, що з 29 жовтня Росспоживнагляд вже заборонив ввезення турецьких мандаринів нібито через наявність у них цього ж пестициду. Постачання було припинено до особливого розпорядження.

Також слід зазначити, що Росія і раніше використовувала заборону імпорту до держави певних продуктів у відповідь на «недружні кроки» з боку іноземних держав. Зокрема, у відповідь на санкції Євросоюзу раніше влада РФ заборонила ввозити до країни харчові продукти, вироблені у ЄС, оголосивши у країні кампанію з «імпортозаміщення».

Раніше повідомлялося, що Туреччина планує взяти під контроль 50% Чорного моря.

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