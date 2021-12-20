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    У США жінка народила в Tesla, поки машина їхала в лікарню на автопілоті

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    Американка народила в Tesla, поки машина їхала в лікарню на автопілоті - У США жінка народила в Tesla, поки машина їхала в лікарню на автопілоті
    Американка народила в Tesla, поки машина їхала в лікарню на автопілоті
    фото: Keating Sherry

    Вони провели в дорозі близько 20 хвилин

    У Філадельфії жінка народила в автомобілі Tesla, поки машина їхала на автопілоті. У лікарні її дитину прозвали малятком Тесла. Про це пише Рeople.

    У вересні 33-річна Йіран Шеррі і її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина Рафу в дитячий сад. Коли вони застрягли в пробці, у жінки відійшли води.

    Чоловік поставив Tesla на автопілот, коли вони були за 20 хвилин їзди від лікарні. Він поклав руку на кермо машини, поки допомагав дружині.

    «Вона стискала мою руку така сильно, що я думав, що вона збиралася роздрібнити її. Я говорив: «Йіран, добре, зосередься на своєму диханні«. Це була порада і мені», – розповів Кітінг Шеррі.

    Коли вони прибули до лікарні, жінка вже народила. Лікарі оглянули новонароджену і встановили, що вона здорова.

    Пара думала назвати дитину Тесс, проте зупинилася на імені Мейв Лілі.

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    Теги: США машини Tesla жінка
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    У США жінка народила в Tesla, поки машина їхала в лікарню на автопілоті