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    Лукашенку не вдастся списати всю кров українців на Росію

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Лукашенко закликав політиків сусідніх країн жити дружно - Лукашенку не вдастся списати всю кров українців на Росію
    Лукашенко закликав політиків сусідніх країн жити дружно

    Гостомель, Буча, Чернігів та інші міста України – на совісті Лукашенка теж

    Мовою оригіналу

    О, прорезался Лукашенко из храма. Призвал политиков соседних стран жить дружно. В первую очередь страны Балтии и Польшу.

    Украину вспомнил. Говорит, какие украинцы были веселые, счастливые и заможни. А теперь стоят вдоль границы и просят у Беларуси купить крупы и соли.

    Так вот, нехороший человек. Сейчас я покажу тебе карты. Шестерку видишь? Это ты. А карты «амнистия» в нашей колоде нет. Вдоль границы Беларуси продают не крупу и соль, а украденные у веселых и заможных украинцев стиральные машинки, ковры и унитазы с микроволновками.

    Российские граждане. Которым ты обеспечил транзит через Беларусь для удара по Киеву. Это к вопросу про жить дружно. Так что Гостомель и Буча, Чернигов и другие города – на твоей совести. А авиаудары и ракетные удары по мирным городам Украины с территории Беларуси – думаешь, мы забыли? Думаешь, всю кровь списать на русских? Нет, вместе пойдете отвечать. Потому что кровь украинцев, в том числе и гражданских – не только на руках россиян и Путина.

    Но и тех, кто им помогал идти к нам через Беларусь и стрелять по нашим городам с ее территории. Никто ничего не забыл. И шанс уйти от украинского возмездия у Лукашенко только один. Если свои доберутся раньше...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенку не вдастся списати всю кров українців на Росію