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    Думки вголос

    Масові звільнення лікарів: скоро українців буде нікому лікувати

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Масові звільнення лікарів: скоро українців буде нікому лікувати

    Ну що, дорогі друзі, поговоримо про гроші?

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    Итак, вчера многие написали мне, что врачам зарплата не нужна. И повышать ее не нужно. Нет в бюджете повышения - и хрен с ним. Благодарные пациенты врачам и не только врачам столько денег по карманам суют, что хоть половину ставки дай, хоть треть – будут счастливы. И очень богаты. Так что не надо им ничего повышать. И среднему персоналу не надо. И младший перебьется – всем пациенты суют пачки денег. Писали такое? Ну тогда получите вам официальную жирную цифру.

    Итак, официальное сообщение Национальной Службы Здоровья Украины. По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности. Внимательно прочитали? Подсчитать сможете? С апреля, то есть за полгода минус более пяти тысяч врачей – профильных специалистов. Плюс тысяча - в основном вчерашние студенты. То есть наш чистый убыток – четыре тысячи опытных врачей. Можно было бы посчитать сколько у нас врачей осталось на сколько при такой скорости убывания их хватит... но это будет манипуляция. Специалисты разных направлений, они не взаимозаменяемы, где-то хватит на дольше, где-то закончатся раньше. Как шутят сами врачи, «на общую температуру по больнице это не влияет».

    Вывод: Можно сколько угодно рассказывать истории про богатых врачей, которых щедро благодарят пациенты. Но реальности на эти рассказы плевать – врачей с каждым годом и месяцем в Украине остается все меньше. Они уходят в смежные структуры, кто-то в частную практику, им очень рады в Восточной Европе с другим уровнем зарплат. Так что хватит себя обманывать. Никакие койко-места без врачей нам не помогут. Они лишены смысла без квалифицированных специалистов. Мы уже на армии этот урок выучили в 2014 году. Или мы будем платить врачам достойную зарплату – или нас скоро некому будет лечить. Системы образования это тоже касается.

    Для справки. По информации НСЖУ: За апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений – 23,5 тысячи гривен, для врачей – почти 9 тысяч, для среднего медперсонала – 7,5 тысячи, для младшего медперсонала – 6,1 тысячи гривен.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: зарплата медицина гроші лікар
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