Напад Росії на Грузію. Невивчені уроки

Трагічна дата 08.08.08

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Тринадцать лет назад началась российская агрессия в Грузии. На днях в эфире одного из телеканалов пришлось поспорить на эту тему – оппонент активно доказывал мне, что Грузия «первая начала». Ага, а в изнасиловании виновата сама жертва, потому что спровоцировала. Но есть решение каких-то международных экспертов, что именно Грузия начала обстрелы, настаивал оппонент. Да, но тут совершенно случайно «паслась» российская армия, которую именно на этот случай долго туда перебрасывали. Такое впечатление, что только их и ждали.

На самом деле это главное российское оправдание в стиле «он первый начал» не уникально. Сталин, Гитлер и другие агрессоры пользовались той же схемой. Наверное, и в древние времена такая провокация была в ходу. Агрессивное государство под постоянные заявления о стремлении к миру стягивает на границу с соседом войска. Выходит на позиции не для обороны, а именно для наступления. И вот, когда готово все – от ударной группировки до тылового обеспечения, снабжения и разворачивания госпиталей – сосед внезапно обстреливает территорию. Как удачно, что агрессор был к этому готов и сразу же нанес «ответный» удар. Примеров этому цинизму не счесть. Но я не собирался в миллионный раз назвать РФ в отношении Грузии циничным агрессором. Смысл повторять очевидное (пусть до многих и не дошло)? Проблема в другом. Уроки российской агрессии в Грузии никто не выучил. В первую очередь – Украина.

В чем проблема невыученного урока? В том, что ты обречен наступать на те же грабли. И российская агрессия в 2014 году уже в Украине это прекрасно иллюстрирует. Если бы коллективный Запад в 2008 году жестко наказал Кремль за нападение на соседа – никакой агрессии в Крыму и на Донбассе не было бы. Но «миротворец» Обама, «наш партнер» по Нормандскому формату Меркель и многие другие предпочитали «высказывать глубокую озабоченность». Призывали стороны к миру и переговорам, соглашались с российским нарративом «не все так однозначно». На стороне РФ работала мощная пропагандистская машина, на стороне Грузии – редкие друзья и не менее редкие умные люди. Путину все сошло с рук. А значит «можем повторить» стало инструкцией к действию. Украина, кстати, тоже не выучила уроки этой агрессии. До президента Януковича оставалось Еще два года и Виктор Ющенко вполне мог настаивать на новой оборонной доктрине и подготовке к агрессии РФ. Увы, история не имеет сослагательного наклонения.

Очень важный момент – урок не исчерпывается самим фактом агрессии, вовсе нет. И мы с разбегу норовим прыгнуть на другие грабли, которые уже проявились в российско-грузинском конфликте. Там тоже были переговоры при активном участии международных посредников. Разговоры про особый статус регионов (называлось это иначе, но не суть). И там (барабанная дробь) активно принимал участие тогда еще не президент, а глава МИДа Германии Штайнмайер. Со своими формулами решения вопроса. Ему совершенно не стыдно, судя по действиям в наше время. И не в нем дела. Просто в Тбилиси шли на уступки, имплементировали что-то от Штайнмайера и… как им это помогло? А никак. Дело закончилось потерей еще части территорий. Делайте выводы. И меньше слушайте Штайнмайера.

Джерело: site.ua

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