Наші європейські партнери починають розуміти, що за війною на Донбасі стоїть Росія?

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас

Боязке розуміння на офіційному рівні приходить із запізненням на чотири роки після більш ніж десяти тисяч загиблих

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что военные конфликты как в Сирии, так и в Украине, завершились бы, будь на то воля России. Я потрясен. Неужели дошло наконец до наших европейских партнеров, что никакого внутреннего конфликта в Украине не было, нет и быть не могло? Серьезно? После появления «зеленых человечков» в Крыму, фейкового референдума и фактической российской оккупацией, которую Кремль официально признал – прошло четыре года и что-то стало проясняться? Ох уж мне эта немецкая основательность и неторопливость. И что же дальше?

Дальше, возможно, немецкий МИД даже признает, что и в Донбассе не было никакого народного возмущения, стихийного референдума и прочих российских пропагандистских замыслов? Что не было шахтеров и трактористов, которые покупали автоматы в местном военторге, а танки, Грады, артиллерию и боеприпасы добывали в шахтах? Шахты старые и глубокие, а танки и системы залпового огня вполне современные, да. Раньше это как-то не бросалось в глаза? И такое количество российских военных билетов находят в зоне «украинского конфликта» мало смущало поборников европейских ценностей из немецкого правительства. Может, тоже пора уже признать. Будь на то воля России, говорит глава МИД Германии, военный конфликт бы давно завершился. Давайте уже до конца сформулируем правдивую картинку – не было бы на то воли России, никакого конфликта и боевых действий вообще бы не было. От слова «совсем».

Странно, конечно, что робкое понимание на официальном уровне приходит с опозданием на четыре года после более чем десяти тысяч погибших. И какие действия последуют после констатации печального факта российской агрессии? Новые санкции? Остановка строительства «Северного потока-2» для комплекта? Ну, странно признавать страну агрессором и помогать ей зарабатывать деньги на европейском рынке в общем проекте с немецким бизнесом. Или не странно? Гибридная война порождает гибридную политическую реакцию? Признали, что РФ хочет продолжения войны, выразили глубокую озабоченность и на этом все? Германии следовало бы сделать простой и очевидный вывод, пусть тоже с опозданием на четыре года. Слов Кремль не понимает, репутацией не дорожит, лжет непрерывно и на озабоченность не реагирует. Понимает только силу и боится только реального наказания. Именно в таком ключе и нужно строить диалог с Москвой. Все остальные констатации очевидных фактов – пустой звук.

Джерело: site.ua

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