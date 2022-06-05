Обстріл Києва: Путін підвищує ставки

Завдання Кремля – за будь-яку ціну розхитати єдину позицію західних країн щодо підтримки України

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Итак, друзья. Сухой остаток на середину дня воскресенье это два события. Первое – ракетный удар по Киеву. По густонаселенным районам украинской столицы. Второе – угроза Путина обстреливать те объекты, которые раньше под обстрел не попадали. Эти вещи связаны напрямую. Такой ответ Путина на поставки Украине американских систем залпового огня и другого оружия от наших союзников. При всем кажущемся безумии команда Кремля трезво оценивает ситуацию на фронте.

Мы успешно сдержали их на первом этапе. Сейчас есть очень убедительные примеры контратак на Харьковщине и Юге. Плюс результативная и успешная оборона Украины на Северодонецком рубеже. Естественно, с новыми поставками вооружений серьезное контрнаступление ЗСУ неизбежно. Результативное контрнаступление. И вся эта «спецоперация» закончится позором и провалом «второй армии мира». Новых трюков они придумать не в состоянии, вот и идут по привычному пути повышения ставок. Как делали это все время. Ядерный шантаж и бред Медведева про всадников Апокалипсиса – из той же серии. Равно как и предложения разрешить экспорт зерна в обмен на снятие санкций. Здорово их прижало, судя по всему.

Задача Кремля сейчас – любой ценой расшатать единую позицию западных стран по поддержке Украины. Подкупить, напугать, что угодно сделать, только ослабить давление. И задача украинской дипломатии сегодня (с которой она отлично справляется) – дать партнерам правильное понимание ситуации. Задача, кстати, не только МИДа. Этим занимается Офис президента, журналисты, волонтеры, временные переселенцы и диаспора в странах Запада. Тот случай, когда делить лавры точно глупо – все работают на общий результат. Который очевиден – донести до партнеров верное понимание ситуации.

Давление на РФ нужно усиливать, санкции расширять (группа Макфола-Ермака дорожную карту представила). Помощь Украине увеличивать. Любое другое поведение Россия трактует, как слабость. И реагирует на слабость, как всякий гопник. Так что не ослаблять хватку – на фронте, в дипломатии, везде. Только так.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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