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    Думки вголос

    Підсумки 2018 року для України: з'явився привід для оптимізму

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Підсумки 2018 року для України: з'явився привід для оптимізму

    Економіка зростає 12 кварталів (!) поспіль

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    Работа для бизнеса должна быть упрощена до предела. Никаких лишних справок и инструкций. Минимум нормативных актов и контроля. Разрешено, все, что не запрещено. Своевременно плати простые и понятные налоги - что сверх того, то коррупция и искусственные препятствия. То есть лишнее по определению. Когда в Грузии просто разогнали санитарную и пожарную инспекцию, которые терроризировали предпринимателей - хуже стало только уволенным чиновникам. Статистика не изменилась. Рецепт развития бизнеса прост - контролеров разгоняем, регламенты отменяем, ответственность только по факту нарушений, которые привели к последствиям. Все - крапка!

    Итак, основным источником экономического роста Украины в 2018 году был внутренний потребительский и инвестиционный спрос, сообщает Минэкономразвития. Кстати, самый надежный фактор для развития бизнеса, в первую очередь малого и сферы услуг - растущий внутренний рынок. Экспорт - дело хорошее и нужное, но каждая страна старается создать преференции на внутреннем рынке именно для своих предпринимателей. И очень логично, что мы идем в русле этой тенденции. Но спрос это одна сторона медали. Второй важный момент - создание максимально удобных условий для бизнеса. Учитывая, что административная машина в лице чиновников двадцать лет выдумывала нормы, правила, регламенты, справки и прочие препятствия для развития бизнеса, работы тут непочатый край. И, на мой взгляд, административное упрощение ведения бизнеса даже важнее налоговой ставки.

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    Что сделал Кабмин в 2018 году в этом направлении? Тут интересно почитать отчет правительства. Отменено более 760 устаревших нормативов и правил. Вот вы заметили, что стало хуже жить потребителям? Я не заметил. То есть у нас работали 760 норм для бизнеса, которые никому кроме чиновников были не нужны! Это были простые кормушки для контролеров - больше они не давали ничего! Отменили и правильно. Продолжайте в том же духе. Усовершенствовали закон «маски-шоу стоп». Отлично, но там еще есть кого разгонять и где ужесточать ответственность для тех, кто воспринимает налогоплательщиков и работодателей в качестве пищи. Естественно, за 9 месяцев 2018 года капитальные инвестиции выросли почти на 20% и экспорт увеличился на 10%.

    Ау, где там любители рассказать про зубожиння, про то, как закрываются предприятия и все уехали в Польшу? У каждого есть позитивные и негативные примеры из жизни, но статистика неумолима - за прошлый год в стране построено и реконструировано 957 производственных объектов. То есть ежедневно в Украине открывается почти три новых производства. В совершенно разных сферах и масштабах. Это для ровного счета. То есть без праздников и выходных. Нормальный темп? А возможность сотрудникам поехать в Польшу на работу заставляет работодателей со старта обеспечивать современные технологии и нормальные зарплаты. Во время войны. При полной потере российского рынка и понесенных от блокады азовских портов убытках. Экономика растет 12 кварталов (!) подряд. Доходы госбюджета в 2018 выросли на 17%, инфляция уже меньше 10% (9,8%). Госдолг и гарантированный долг снижены до 60,9% ВВП.

    Так что курс нормальный, вопреки постоянному нытью некоторых политиков, которые ради временного успеха готовы представить Украину окончательно провальным проектом и сулят нам страшную смерть в ближайший год, если их срочно не выбрать. Темп изменений, конечно, хотелось бы ускорить. Но это желание сохраняется на любой скорости...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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