Зростання виторгу IT-бізнесу в Україні у кілька разів випереджає середньосвітове



Виторг IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середній у світі

Україна, Білорусь, Польща та Румунія становлять лише частку від китайського чи індійського ринку розробки програмного забезпечення, але при цьому формують надзвичайно конкурентний у глобальному контексті кластер. Про це йдеться у звіті Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019, опублікованому консалтинговими компаніями AVentures Capital, Aventis Capital і Capital Times в партнерстві з IT-компанією Intellias.

У 2018 році компанії з цих чотирьох країн експортували послуг ІТ-розробки на суму 13 мільярдів доларів.

Виторг індустрії ІТ-аутсорсингу в Центрально-Східній Європі зростає в 4-5 разів швидше ніж в середньому по світу: на 20-25% в рік проти 5% в рік. У поєднанні з високою прибутковістю, це робить регіон привабливим напрямком для угод по злиттю і поглинанню. За останні 4 роки в регіоні було оголошено про більш ніж 70 угод.

Сьогодні в вищезазначених чотирьох країнах понад 200 університетів і коледжів випускають понад 60 тисяч ІТ-спеціалістів в рік.

Зарплати по всьому регіону постійно росли протягом останнього десятиліття, і сьогодні складають від 500 доларів для молодшого розробника до 5000 доларів для командного лідера.

В цілому, понад 700 тисяч професіоналів формують регіональну конкуруючу силу, яка обслуговує понад 470 компаній-розробників програмного забезпечення з 50+ співробітниками у кожній.

Український експорт програмного забезпечення є одним з найбільш швидкозростаючих сегментів економіки країни, виручка якого в 2017 році перевищила 3,6 млрд доларів США. Зростання обумовлене міцною освітньою базою, яка забезпечує галузь першокласними інженерами.

Згідно зі звітом, очікується, що до 2021 року ринкова вартість світового ринку ІТ-послуг досягне 843 млрд доларів, очікується подальше зростання індустрії. За прогнозом, сектор аутсорсингу програмного забезпечення в Центральній та Східній Європі подвоїться з точки зору виручки протягом наступних 5 років.

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, працівників у цій сфері - 150 тисяч, через півтора року їх стане вже 200 тисяч.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Джерело: Економічна правда