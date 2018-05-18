«Північний потік-2»: останнє американське попередження для Європи

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Набір санкцій, якими погрожують США, досить серйозний аргумент

Америка сделала последнее предупреждения организаторам и инвесторам самого циничного бизнес-проекта последних лет в Европе – строителям газопровода Nord Stream-2. Ранее целый ряд европейских государств – Дания, Польша и Украина выступили с резкой критикой этого проекта. Прямо и заслуженно называя его исключительно политическим и несущим серьезные угрозы безопасности в Европе.

Действительно, дело не только в деньгах. Новая ветка газопровода увеличивает зависимость Европы от «Газпрома», то есть по факту от политики Кремля. И делает возможным крупномасштабное наступление России в Украине. Однако основные выгодополучатели Nord Stream-2, а это Германия, Австрия и Россия, эти заявления игнорировали. Посмотрим, к чему приведет такая тактика «делать вид, что ничего страшного не происходит и просто зарабатывать» с американцами. Которые не просто более жесткие переговорщики, но и имеют ряд серьезных рычагов влияния на бизнес в Германии.

Представитель Госдепартамента США Сандра Удкирк прямым текстом заявила, что Соединенные Штаты постараются не допустить реализацию проекта Северный поток-2. Очень важны в этом заявлении два момента. Первый – место. Она заявила это не в интервью американскому изданию где-нибудь в Вашингтоне, а во время своего выступления в Берлине. То есть сигнал сразу доходит прямо да адресата под лучами софитов немецких и вообще европейских СМИ. Сделать вид, что не услышал, тут не получится.

Второе – в отличие от ни к чему не обязывающей «глубокой озабоченности» Сандра Удкирк четко обозначила дальнейшие шаги. Мол, при продолжении строительства «США не исключают введения санкций против Nord Stream 2». И добавила, что США будут счастливы, если проблему удастся решить дипломатическим путем и проект не будет реализован. Переводить с дипломатического нужно? Думаю, нет. Перспектива санкций вполне вероятна.

С мотивацией Вашингтона все очевидно – тут присутствуют экономическая и геополитическая составляющие. Первое – США намерены расширять свое присутствие на европейском рынке газа. Для этого они наращивают свою добычу и инвестируют в инфраструктуру доставки по морю. То есть усиление российского присутствия в ЕС им совершенно не нужно. Второе – Украина и Польша становятся все более важными геополитическими союзниками США в Европе и наши коммерческие интересы и безопасность Вашингтон учитывает. В общем, ценности Запада, политические интересы и финансовый вопрос совпали по вектору. Которому мешает строительство Nord Stream-2. Так что борьба обещает быть очень серьезной.

Набор санкций, которыми угрожают США, достаточно серьезный аргумент. И пошлины на сталь и алюминий всего лишь небольшая часть из большого набора инструментов убеждения. Масштабы рынка и политическое влияние позволяют говорить в том числе и повышенным тоном. Иногда переходя к угрозам и ультиматумам. Ведь санкции можно вводить не только по отношению к непосредственным участникам проекта, но и к их контрагентам. На фоне визита Курта Волкера в Донбасс и его резких заявлений в адрес России экономические шаги США по борьбе российскими проектами будут выглядеть логично и обосновано. Слово за Германией. В конце концов, в этом споре решается судьба не только отдельного коммерческого проекта, а всей системы ценностей и безопасности в Европе. И бизнес с агрессором ставит под вопрос доверия к одному из лидеров ЕС.

Джерело: site.ua

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