Призначення Тігіпка або Хорошковського прем'єром обвалить рейтинг влади

Зображення: 24 канал

А як красиво все розпочиналося...

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В случае назначения премьером Тигипко или Хорошковского рейтинг власти обвалиться. Как красиво и поэтично все начиналось. Даже те, кто не голосовал за Зеленского, признают – предвыборная кампания «Слуги народа» воодушевляла. Особенно лозунг о полной перезагрузке власти – он попал в точку. Люди хотели настоящих перемен.

Я нейтрально отношусь к команде Зеленского – успехи нравятся, ошибки критикую. Так вот сейчас президент и его партия стоят за шаг от самой непоправимой ошибки – она полностью убьет доверие украинцев к монобольшенству и самому гаранту!

Слухи о назначении новым премьер-министром кого-то из бывших регионалов – треш. Что Тигипко, что Хорошковский – олигархи, мультимиллионеры, которые сколотили свои капиталы не без помощи ближайшего окружения экс-президента Януковича. Они и сами были в числе его ближайшего окружения! Тигипко – бывший замглавы «Партии регионов». Депутаты его партии в разгар революции поддерживали преступные законы бывшего президента. И Хорошковский – член правительства Азарова и соратник Януковича. Все это время он жил в Монако, а сейчас вернулся в Украину, чтобы навести порядок в Украине? Слабо верится.

Мне сложно представить, чем руководствовался Владимир Зеленский при выборе таких кандидатур на должность премьера – продолжаю надеяться, что это слухи. И хотя к нынешнему правительству тоже есть вопросы, как по мне, уже лучше молодой премьер, который постепенно будет набираться опыта, чем «опытный хозяйственник» с числа «попередників», который вернет Украину на тот путь, с которого мы начинали. Из-за которого началась революция.

В Украине, к сожалению, заведено забывать о предвыборных обещаниях и полагать, что люди ничего не вспомнят. Поэтому, советники Зеленского (которые явно не один месяц нашептывали ему эту мысль) решили – «нарид» не заметит подмены. Боюсь разочаровать – уже замечает. И этот не тот случай, когда общество переубедят заказные статьи с хвалебными одами Хорошковскому и Тигипко (их количество, к слову, в сети сейчас резко выросло, и кто-то за это платит). Важно понять. Украинцы голосовали за перемены, за новые лица в политике! Если президент нарушит этот принцип и начнет возвращать во власть регионалов – это будет приговор для всех «слуг» и самого Зеленского. Больше люди ему не поверят...

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