Прогноз на другий тур президентських виборів

За три тижні до другого туру виборів безумовним фаворитом є Володимир Зеленський

Мовою оригіналу

Классическая фраза «Размер – не главное» стала отчасти печальным лозунгом этой компании. Так и замер рейтинга в данный конкретный момент ничего не говорит. Особенно если мерять его в августе или октябре. Важна динамика, а для ее правильного расчета нужны грамотные политтехнологи с идеальным расчетом кампании по времени. В день выборов рейтинг должен быть на пике графика – потому что даже первое место за месяц до или после выборов ни сулит ничего, кроме «приза зрительских симпатий». Итоги первого тура все видели, можно сразу писать прогноз на второй и сэкономить буквы, но с вашего позволения я посвящу им еще всего абзац. Исключительно тройке лидеров.

В чем причина успеха Владимира Зеленского? Его популярность у избирателя вызвана всего двумя факторами, но очень важными с точки зрения технолога. Первое – невероятная узнаваемость в позитивном ключе известного артиста. Второе – сумасшедший спрос на новое лицо в ситуации, когда от старых политиков украинцев немного бесит. Тем паче, что Порошенко и Тимошенко максимально сосредоточились на борьбе именно друг с другом. Хотя их предупреждали о последствиях. Единственной проблемой Зеленского было заставить своих сторонников дойти до участков, а не остаться дома. С этой задачей штаб правился. Ладно, еще абзац:

У Порошенко была правильная технологичная кампания, что позволило раскачать рейтинг именно к нужному моменту, вопреки нескольким крупным скандалам. Правильный выбор тем, тезисов и идеальный расчет графика. Все. Проблемой Тимошенко стал ранний старт. Просто к ноябрю они сумели обработать все сегменты избирателей Украины. Деньги и идеи не кончились – кончились именно избиратели и направления обещаний. Попытка пойти по второму кругу вызывает не усиление интереса, а раздражение, так что уже в декабре штаб Тимошенко уперся в потолок и постепенно пошел на снижение. Не цифра рейтинга осенью важна, а динамика. Это чистый прокол технологов именно по расчету времени. Все, переходим ко второму туру.

Приблизительные цифры уже есть – если смотреть на данные ЦВК по обработке половины бюллетеней и средние по всем вчерашним экзит-пулам. Зеленский 30%, Порошенко 18%, Тимошенко 13%, Бойко 11% и Гриценко 7%. И почетное второе место в первом туре условный «другой кандидат» - 21%.

На первый взгляд, в штабе Порошенко могут собирать вещи – разницу между 30% и 18% за три недели преодолеть сложно. Это правда, действительно разрыв сумасшедший. В плюс Зеленскому перейдет часть голосов Тимошенко, Бойко и Гриценко. И проигравшие кандидаты могут даже прямо призвать своего избирателя именно к такому шагу. Но только часть – те, кто голосует по принципу «Кто угодно, только не Порошенко». Хотя, любое увеличение разрыва между 30% и 18% превращает задачу штаба Порошенко из очень трудной в трудную невероятно. Шансы Зеленского на победу сегодня однозначно выше.

Так что тактика работы технологов Зеленского проста и очевидна – действовать в прежнем ключе. Это не рисковать с дебатами и вообще с прессой (за исключением непрерывной трансляции по 1+1) и переманивать к себе весь протестный электорат. Больше бордов, слоганов и обещаний. Меньше конкретики. Ну и рассчитывать, что сошедшие с дистанции коллеги, продолжат критику действующего президента.

Штабу Порошенко просто работать в прежнем ключе недостаточно – разрыв слишком велик. Для переизбрания действующего президента им в обязательном порядке нужно получить большую часть голосов «другого кандидата» и по возможности «откусить» хоть что-то у ближайшей пятерки преследователей. Еще один ресурс – увеличить мобилизацию патриотического избирателя именно на Западной Украине. Католическая Пасха, на которую приезжают с заработков многие местные им в помощь. Не помещает и более плотная работа с конкретными сегментами целевой аудитории. То есть именно конкретные обещания определенным социальным группам – от изменений в Налоговом кодексе до… да до чего угодно, фантазию во втором туре уже ничего не сдержит. Избирателю очень понравятся громкие увольнения самых раздражающих соратников, кстати. Я уже не говорю про посадки.

Итак, за три недели до окончательного выбора украинцами президента безусловным фаворитом является Владимир Зеленский. Разрыв с Порошенко такой, что шансы Зеленского на победу выглядят гораздо выше. Но у Порошенко есть на руках несколько козырей, которые он может использовать в первую очередь за счет лучшей мобилизации своего избирателя и перетекания от аутсайдеров. Так что праздновать победу или посыпать голову пеплом обоим штабам пока не стоит. Впереди три недели серьезной работы.

АПД: Если интересно, кампанию можно будет разобрать подробнее с ошибками и находками штабов кандидатов, но стоит ли? Свою работу в штабах проанализируют куда точнее, а избирателю логичнее смотреть вперед, а не назад. Гораздо интереснее после окончательных цифр ЦВК посмотреть на перспективу парламентских выборов. Но просто экстраполировать эти результаты на осень было бы непростительной ошибкой упрощения. Например, президент Зеленский за полгода обязательно разочарует украинцев, даже если совершит чудо. Да, мы такие. Обязательный поход в Раду «Народного фронта» и пока неопределенный, но уже играющий «фактор Гройсмана» тоже серьезно повлияют на картинку. Так что самое интересное впереди.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»