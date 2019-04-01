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    У день виборів у Києві сталося більш як 100 крадіжок і грабежів

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    У день виборів у Києві сталося більш як 100 крадіжок і грабежів

    У 13 випадках підозрювані особи встановлені

    За минулу добу, 31 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 189 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    Серед злочинів:

    • грабежі — 5;
    • крадіжки — 95;
    • тяжкі тілесні ушкодження — 1;  
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 1.

    У поліції додали, що у 13 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, столичні поліцейські розпочали два кримінальних провадження та склали 4 адмінпротоколи у день голосування на виборах президента України

    Загалом у день виборів столична поліція зареєструвала 232 повідомлення про порушення, які стосувалися виборчого процесу. 

    «Кримінальні провадження розслідуються за фактом викрадення бюлетеня та за фактом використання ручок, чорнила яких через деякий час зникали», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, підсумовуючи результати роботи правоохоронців 31 березня.

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