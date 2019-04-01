Опрацьовано понад 60% протоколів: Порошенка і Тимошенко розділяють менше 3%
-
Розсилка
У Володимира Зеленського 30,40% голосів виборців
Центральна виборча комісія станом на 10:27 опрацювала 62,28% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,40% виборців.
Читайте також
За Петра Порошенка проголосували 16,36%, за Юлію Тимошенко – 13,08%.
Юрія Бойка підтримали 11,56% виборців, Анатолія Гриценка – 7,06%, Ігоря Смешка – 5,92%, Олега Ляшка – 5,13%.
Вибори Президента України 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Зеленський Володимир Олександрович30.4%
-
Порошенко Петро Олексійович16.2%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.2%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.5%
-
Гриценко Анатолій Степанович7.1%
-
Смешко Ігор Петрович6.0%
-
Ляшко Олег Валерійович5.2%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.3%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.5%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.2%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
-
Тарута Сергій Олексійович0.2%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
-
Мороз Олександр Олександрович0.1%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
-
Петров Володимир Володимирович0.1%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.1%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
-
Бондар Віктор Васильович0.1%
-
Богословська Інна Германівна0.1%
-
Безсмертний Роман Петрович0.1%
-
Каплін Сергій Миколайович0.1%
-
Журавльов Василь Миколайович0.1%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.
Читайте також: