Опрацьовано понад 60% протоколів: Порошенка і Тимошенко розділяють менше 3%



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У Володимира Зеленського 30,40% голосів виборців

Центральна виборча комісія станом на 10:27 опрацювала 62,28% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,40% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,36%, за Юлію Тимошенко – 13,08%.

Юрія Бойка підтримали 11,56% виборців, Анатолія Гриценка – 7,06%, Ігоря Смешка – 5,92%, Олега Ляшка – 5,13%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.