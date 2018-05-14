Резонансні справи Бочковського і Лікарчука: місія нездійсненна

Українські суди здатні на все

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Украинский суд - самый гуманный суд в мире: любой со скандалом уволенный взяточник, проходимец и коррупционер имеет шанс восстановиться на службе. Ну, новости же все смотрят. Арсен Аваков недавно назвал это «особенностями судебного производства». Я скажу более грубо – это откровенный судейский саботаж. Чтобы без мата. Пример с Бочковским – характерный. На человеке висят обвинения в вымогательстве денег у подчиненных и коррупции на госзакупках. Впереди суд и приговор.

Кто вообще сомневается, что такая структура во времена Януковича не превратилась в денежный насос? Но Окружной админсуд Киева суд признает постановление Кабмина о его увольнении с должности главы ГСЧС незаконным! Это, простите, что было? То есть по мнению судей, Яценюк должен был дождаться приговора и не увольнять человека, про которого куча информации о коррупции? На армию нужны деньги, на зарплаты, на пенсии, а тут пусть схема живет до суда? Выгнал к чертовой матери и совершенно правильно сделал.

Но наши суды… такие вот суды. Бочковский не осужден за коррупцию, но уже восстановлен на службе. И если бы не жесткая позиция Авакова, уже заносили бы долю. Дурной пример заразителен. Глядя на пример Бочковского, неожиданно оживился еще один уволенный правительством Яценюка персонаж – бывший замглавы ГФС Константин Ликарчук. Ну, предприниматели хорошо его помнят.

Ни для кого не секрет, что в фискальную службу его пристроил нардеп Александр Грановский. Говорят, лично приводил его в отдел кадров, когда возникли проблемы с документами. До этого юрист-международник Ликарчук работал на бизнесмена Андрея Адамовского - партнера Грановского, помогая отбирать у эстонцев гигантский торговый центр Sky Mall. Грановский и Ликарчук даже вместе летали в Лондон, где проходили слушания по Sky Mall. Сам Ликарчук, к слову, даже никогда не скрывал, что много лет обслуживает бизнес-интересы Адамовского.

На таможне Ликарчук никогда не работал, и вряд ли что-то в ней понимал. Но это было не важно. Важно, что его должность давала возможность назначать начальников региональных таможенных служб – и люди, которые завели Ликарчука, развернули торговлю. Дошло до смешного. Насиров, видя, что происходит, не подписывал назначения Ликарчука. А тот в ответ игнорировал распоряжения главы службы. Гомеостаз такой себе.

Но и при таких покровителях Ликарчук продержался в ГФС очень недолго. По словам Натальи Яресько, возглавлявшей тогда Минфин, Ликарчук на работе занимался откровенным саботажем. Министр отмечала и несовместимое с должностью госчиновника «поведение» Ликарчука. Его, мягко скажем, «чудачества» выходили за все рамки допустимого на госслужбе. Пару месяцев было достаточно, чтобы всем вокруг стало ясно, что держать на таком посту откровенного фрика с его «фокусами» дальше нельзя. Ибо банально развалит все.

Кульминацией «цирковых выступлений» замглавы ГФС стала авария. Отправившись на бизнес-форум в Ровно, сев за руль «Лексуса» незабвенного Клименко, «борец с коррупцией» попал в ДТП. Разбил автомобиль ценой в несколько сот тысяч долларов. Говорят, в ситуацию был вынужден вмешаться тогдашний глава АП Борис Ложкин. И несмотря на сопротивление Грановского, Ликарчука уволили. Ибо перебор.

Ликарчук продолжал оставаться в орбите Адамовского/Грановского и после ухода из ГФС. Когда НАБУ раскрыли аферу с закупками топлива у «Трейд Коммодити» с хищениями на 150 миллионов, он набросился с обвинениями на САП и НАБУ. Можно упасть со смеху, когда читаешь, как этот «борец с коррупцией» называет своих собратьев «антикоррупционеров» Сергея Лещенко и Дениса Бигуса (писавших на тему «Трейд Коммодити», Грановского и Адамовского) «бездельниками с сомнительной репутацией».

Интересно, что еще в 2016 году, получив решение суда о восстановлении, Ликарчук выложил в фейсбуке свое заявление об отставке. Мол, на госслужбу возвращаться не собираюсь, важно просто было зафиксировать, что уволили незаконно, я ничего не нарушал. Так что же произошло теперь? Нахальный Бочковский так повлиял? Или все прозаичнее: «департаменту Кононенко/Грановского» стало намного сложнее беспредельничать на таможне, доходы упали, и Грановский банально строит козни - мобилизовал своего «ветерана» рейдерских фронтов, троллить ГФС? Интересно, знают ли в международной юридической компании Kinstellar, что управляющий партнер ее украинского офиса взялся за такой «заказик»? Ведь имя компании, которым она так дорожит, рискует скоро оказаться в центре очень некрасивой и дурно пахнущей истории, которая наверняка выйдет и за пределы Украины.

Так или иначе, но ни Бочковскому, ни Ликарчуку ничего не свет. Увольняли их распоряжением Кабмина, и восстановить могут только распоряжением Кабмина. А такого распоряжения, как вы понимаете, никогда не будет. А нардепам стоит отработать вопрос увольнения без права восстановления для таких случаев. Иначе из этого болота мы никогда не выберемся…

Джерело: site.ua

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