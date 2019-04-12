В Афганістані терористи оголосили про початок весняного наступу



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Талібан назвав цьогорічну операцію «Аль-Фатх», що перекладається - перемога

Терористи закликали поліцію і військових країни дезертирувати і не захищати уряд в Кабулі, - ЗМІ

В Афганістані терористичний рух Талібан заявив про початок традиційного весняного наступу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Зазначається, що у своїй заяві терористи закликали поліцію і військових країни дезертирувати і не захищати уряд в Кабулі.

«Талібан назвав цьогорічну операцію «Аль-Фатх», що перекладається - перемога. Зі свого боку афганська влада ще в березні почала наступальну операцію проти талібів під назвою «Халід», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що терористичне угруповання оголосило про викорінення окупаційних сил і очищення країни від корупції, запровадження в країні системи ісламського права і оборони співгромадян. «Талібан в заяві про початок весняної військової операції надав гарантії безпеки громадянам Афганістану», - пише інформагенція.

Як повідомлялося, традиційний щорічний наступ Талібану починається на фоні нового раунду переговорів за участі спеціального посланника США Залмая Халілзада, який має початися в найближчому майбутньому в Досі.

На фоні попередніх переговорів терористи зменшили кількість атак в ключових містах і перенесли увагу на сільську місцевість.

Нагадаємо, у 2018 році внаслідок боїв в Афганістані загинуло не менше 3804 цивільних. Сили безпеки Афганістану за останні чотири роки в боях із Талібаном і Ісламською державою втратили 45 тисяч осіб.