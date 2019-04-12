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    У світі

    В Афганістані терористи оголосили про початок весняного наступу

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    Талібан назвав цьогорічну операцію &laquo;Аль-Фатх&raquo;, що перекладається - перемога - В Афганістані терористи оголосили про початок весняного наступу
    Талібан назвав цьогорічну операцію «Аль-Фатх», що перекладається - перемога

    Терористи закликали поліцію і військових країни дезертирувати і не захищати уряд в Кабулі, - ЗМІ

    В Афганістані терористичний рух Талібан заявив про початок традиційного весняного наступу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    Зазначається, що у своїй заяві терористи закликали поліцію і військових країни дезертирувати і не захищати уряд в Кабулі.

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    «Талібан назвав цьогорічну операцію «Аль-Фатх», що перекладається - перемога. Зі свого боку афганська влада ще в березні почала наступальну операцію проти талібів під назвою «Халід», - йдеться у повідомленні. 

    Видання інформує, що терористичне угруповання оголосило про викорінення окупаційних сил і очищення країни від корупції, запровадження в країні системи ісламського права і оборони співгромадян. «Талібан в заяві про початок весняної військової операції надав гарантії безпеки громадянам Афганістану», - пише інформагенція.

    Як повідомлялося, традиційний щорічний наступ Талібану починається на фоні нового раунду переговорів за участі спеціального посланника США Залмая Халілзада, який має початися в найближчому майбутньому в Досі.

    На фоні попередніх переговорів терористи зменшили кількість атак в ключових містах і перенесли увагу на сільську місцевість.

    Нагадаємо, у 2018 році внаслідок боїв в Афганістані загинуло не менше 3804 цивільних. Сили безпеки Афганістану за останні чотири роки в боях із Талібаном і Ісламською державою втратили 45 тисяч осіб.

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