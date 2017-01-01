Росія захопила частину Донбасу? Нехай тепер сама і годує місцеве населення

Якщо ООН не може допомогти жителям, то може спробувати хоча б окупанта змусити активніше реагувати

Мовою оригіналу Старый-добрый лозунг крепких хозяйственников из Донецка о том, что Донбасс всех кормит, превращается в злую шутку. Причем больше в злую, чем в шутку. Русский мир слишком дорого обходится тем, к кому он приходит в гости. Риск гуманитарной катастрофы и реального голод в регионе становится более, чем актуальным. Для РФ все

Черга за гуманітарною допомогою

Якщо ООН не може допомогти жителям, то може спробувати хоча б окупанта змусити активніше реагувати

Мовою оригіналу

Старый-добрый лозунг крепких хозяйственников из Донецка о том, что Донбасс всех кормит, превращается в злую шутку. Причем больше в злую, чем в шутку. Русский мир слишком дорого обходится тем, к кому он приходит в гости. Риск гуманитарной катастрофы и реального голод в регионе становится более, чем актуальным.

Для РФ все просто – главное, прокормить идеологов и боевиков. Что будет с мирным населением – проблемы Украины. Ведь Донбасс – это Украина? А то что территории по факту оккупированы, так этот законопроект Верховная Рада пока не проголосовала. Значит и отвечать за все должна Украина. При этом проблемы в регионе становятся все серьезнее.

Вы будете смеяться, но ООН по этому поводу уже выражает глубокую озабоченность.

По его словам, примерно 1 млн пожилых жителей Донбасса нуждаются в срочной помощи. «Трудно представить, в какой ситуации окажутся люди, если останутся без водоснабжения и электроснабжения. За один год вдвое увеличилось количество людей, которые нуждаются в пище. В прошлом году таких людей было 600 тыс. Сейчас вдвое больше. Люди на востоке просто лишены продуктов питания», - сообщил Уокер.

Ключевой мессидж в заявлении Уокера – пожилые люди. Да, молодежи легче найти выход. Выехать на украинскую территорию, найти подработку на оставшихся предприятиях, рынках или пойти в структуры, которые финансирует оккупант.

Пенсионеры спасаются «пенсионным туризмом», оформляясь на освобожденной территории, как переселенцы. Кто-то получает выплаты от России, самые ловки умудряются совмещать украинскую пенсию с российской «социальной помощью», но есть и те, кому не повезло. Они выживали за счет гуманитарной помощи – но украинской «гуманитарке» вход закрыли, международной не хватает, а Россия все больше присылает снаряды и горючее для военной техники. Чем могут серьезные организации помочь голодающим людям кроме выражения глубокой озабоченности?

Решение, которое ООН принимает в этой ситуации просто «гениальное». Привожу сообщение: Всемирная продовольственная программа (ВПП) приняла решение прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи пострадавшим в результате войны на Донбассе.

Причиной такого решения стала нехватка финансирования ВПП. Отмечается, что в последнее время из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине. В ВПП заверили, что будут продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на востоке Украины как минимум до середины 2018 года, а также будут продолжать следить за ситуацией в стране. Следить за ситуацией, это конечно хорошо. Но зачем? Если ООН не может накормить голодных, зачем следить за ними? Где логика?

И будет только ухудшаться – если ООН помощь сокращает, Россия уже пообещала урезать финансирование ОРДЛО, а Украина самостоятельно просто не потянет эту нагрузку. И никакие призывы посла США обеспечить выплаты на оккупированных Россией территории тут не помогут – у нас нет базы налогообложения и сбора пенсионных взносов в ОРДЛО, все это уходит в РФ и оккупационным администрациям.

Потянет ли Украина за счет населения на мирных территориях чистый минус для ОРДЛО – большой вопрос. Кто же должен ответить на него и взять на себя ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях?

Самый логичный ответ – оккупант. Мы не звали туда российские войска (кроме отдельных безумцев). Захватили? Несите ответственность и все расходы. И если ООН не может помочь жителям, то может попробовать хотя бы оккупанта заставить активнее реагировать. Либо взвалить на себя весь груз, либо убираться с извинениями и обсуждать выплату репараций на восстановление региона.

И в этом ключе Украине как можно быстрее необходимо принять закон об оккупированных территориях. Не важно, как его называть – путь будет о реинтеграции Донбасса. Но обозначить Россию в качестве оккупанта, который должен нести за все ответственность, просто необходимо. Или мы ждем, что кто-то сделает это вместо нас? Так не будет. Не признает ООН Россию оккупантом раньше, чем Украина.

Тем не менее, рассмотрение закона все откладывается. По слухам, задержка вызвана пожеланием президента, у которого непростые переговоры с какими-то партнерами. Рискуем получить всю эту головную боль для себя в полном объеме без вывода российских войск. На совершенно законных, кстати, основаниях.

Пролучается, Украине нужно действовать быстро, пока нас не оставили один на один с неподъемными проблемами. Ведь снабжением продуктами проблемы не исчерпываются – там целый список от водоснабжения и света, до медицинской помощи и прочих социальных обязательств государства. А глубокая озабоченность ООН и жалобы на нехватку денег вообще ни на что не влияют. Если кто не в курсе был…

Джерело: Еспресо ТВ

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