Спробує зробити «Новоросію»: Клімкін назвав наступну ціль Путіна в Україні



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Павло Клімкін вважає, що у Кремлі поклали око на український південь Фото: Главком

На думку ексглави МЗС, на сьогодні у Росії є план перелаштувати дотичний до неї простір

Колишній голова України МЗС Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін після Донбасу буде акцентуватись на українському Півдні.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу.

«Водночас український Південь для РФ вирішує одразу шість – сім стратегічних завдань. Це контроль над безпекою Чорного моря, це коридори до Криму та Придністров'я», - зазначив Клімкін.

За його словами, на півдні України спершу буде дестабілізація, а потім – можливі військові і гібридні засоби.

«Спочатку будуть гібридні. Путін може дозволити собі повну військову операцію, але не хоче цього. Він буде прагнути спочатку до дестабілізації. І потім до всього, що дозволить відбити український Південь. Не факт, що він буде його приєднувати. Він спробує зробити якусь «Новоросію», – наголосив Клімкін.

Також додав: «Думаю, що це, на жаль, реально. Я цього дуже боюся. Вважаю, що це входить в російські плани. Вважаю, що на сьогодні у Росії є план перелаштувати взагалі простір, дотичний до неї. Зробити не зовсім Російську імперії, і не зовсім СРСР. А певну третю версію».

За його словами, Росія хоче, аби території залежали від неї і лише вона змогла керувати ними і сказати Європі: «Бачте, це наше спільне сусідство. Але керувати можемо тільки ми і навести лад можемо тільки ми».

«Це буде нова реінкарнація Ялти (йдеться про Ялтинську конференцію 1945 року, – ред). Це не буде Ялта в тому сенсі, як поділили сфери впливу. Але це буде така логіка», – додав Клімкін.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес у відповідь на вищевказану заяву сказав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».

До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.