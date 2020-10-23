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    Події в Україні

    На Франківщині священника вигнали з церкви за те, що пішов обиратися у депутати облради

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    Миколу Мединського відсторонили від священнодійства терміном на три місяці - На Франківщині священника вигнали з церкви за те, що пішов обиратися у депутати облради
    Миколу Мединського відсторонили від священнодійства терміном на три місяці

    Коломийська єпархія УГКЦ вже обіцяла покарати священника Миколу Мединського за його похід у депутати

    Миколу Мединського відсторонили від священнодійства терміном на три місяці. Власне, сьогодні був виданий позасудовий декрет суспенди, пише ПІК.

    Згідно з документом, чоловіку заборонили здійснювати будь-які священнодійства терміном на три місяці.

    Окрім того, заборонили також використання церковних відзнак та виїзди з капеланським служінням:

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    На Франківщині священника вигнали з церкви за те, що пішов обиратися у депутати облради
    На Франківщині священника вигнали з церкви за те, що пішов обиратися у депутати облради

    До слова, днями Мединський на своїй публічній сторінці у соцмережі розкритикував наміри УГКЦ щодо накладання на нього покарання.

    «Шкода, що маючи бажання продовжити розпочате, і окрім совісного виконання обов’язку священника та духовного заопікуватися ввіреною мені громадою, ще і використовуючи свою практику та авторитет вагомо впливати відстоюючи добробут та розвиток громад на місцях. Мене кладуть перед вибором!», – йдеться у дописі.

    Миколу Мединського відсторонили від священнодійства терміном на три місяці
    Миколу Мединського відсторонили від священнодійства терміном на три місяці

    Нагадаємо, що у Житомирі кандидат виготовив дзеркала зі своєю агітацією та повісив їх у ліфтах будинків.

    вибори Україна УГКЦ єпархія
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