Що таке електронний рецепт і як це буде працювати

В Україні запускають електронні рецепти для доступних ліків

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Хорошая новость про медицину для понимающих людей за сорок лет. Хотя, пожалуй, и те, кому за тридцать тоже оценят. Врач, который непрерывно что-то пишет, постепенно уходит в прошлое. Вместе с анекдотами про неразборчивый почерк медиков. С апреля лекарства будут отпускать по электронному рецепту. То есть украинская медицина все-таки переходит в двадцать первый век со всеми гаджетами, смартфонами и прочими элементами быта, которые в других отрослях стали уже привычными. Коротко - что такое электронный рецепт и как это будет работать.

Итак, Кабинет министров принял решение о переходе правительственной программы «Доступные лекарства» в администрирование Национальной службы здоровья Украины с апреля 2019 года. Уже в марте Национальная служба здоровья начнет подписывать договора с аптеками по всей стране, а с апреля заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет оплаты аптекам по этой программе. Как это будет выглядеть? Очень просто. Ты приходишь к семейному врачу, он выписывает электронный рецепт, тебе на телефон приходит код. Все - с этим кодом ты можешь пойти в любую аптеку, которая принимает участие в программе. И там бесплатно ии с незначительной доплатой получаешь нужное лекарство.

Во Львове, Харькове, Киеве - не важно. Общая система, общая база, то есть никакой географической привязки. Это, кстати, двойное преимущества. С одной стороны, пациент не привязан к конкретной аптеке или региону. С другой - единая база учета позволит навести порядок и избежать накладок и манипуляций. Двадцать первый век на дворе, пора уже переходить из двадцатого. Впрочем, если кто не умеет пользоваться мобильным телефоном - врач распечатает код. Хотя я смотрю на пенсионеров со смартфонами и не представляю - кому это нужно. Ну, пусть будет для страховки. А вообще мы уже привыкли все делать через мобильный. Оплачивать коммуналку, читать новости, переводить деньги и получать зарплату или пенсию. Пора и медицине переходить на этот уровень. И это круто. Честное слово, я старый борец со зрадой за прогресс, но тут в полном восторге. За простоту процесса и электронный учет. Это снимает массу проблем. И делает все гораздо проще.



Сейчас в программу входят 258 самых ходовых препаратов. Те, которые бесплатно (64 позиции) или по минимальной цене, а теперь еще и по электронному рецепту. Там по сердечно-сосудистым заболеваниям, астме (я в теме :) ), диабет второго типа и прочее - о чем расскажет ваш врач. Какие аптеки в программе? Каждая третья в Украине. Думаю, доля участников будет расти, но если без давления - это постепенный процесс. Сейчас бюджет компенсирует этим аптекам все расходы. По 33 миллионам рецептов перечислено 1,7 миллиардов гривен. Но список бесплатных и доступных препаратов планируют расширять. Думаю, после прекращения бумажного ада в медицине и перевода всех процессов в цифру, многое будет реализовать и скорректировать гораздо проще.

Джерело: Донецкие вести

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