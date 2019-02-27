Тимошенко виступила на Національному медичному форумі (фото)



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Юлія Тимошенко на медичному форумі «Якісна та доступна медицина»

Видатки з бюджету на медицину мають бути не нижче, ніж 6% ВВП, - Тимошенко

Збільшення бюджету медичної галузі, запровадження медстрахування і спеціальних програм по окремих захворюваннях – це ключові структурні елементи концепції системи охорони здоров’я. Про це заявила кандидат у президенти України Юлія Тимошенко під час Національного медичного форуму «Якісна та доступна медицина», що відбувся у Києві, йдеться на партійному сайті.

За словами лідера «Батьківщини», вже зараз треба почати розробляти фундаментальні документи, зокрема, законопроект про національну стратегію охорони здоров’я, який би перебачив комплекс змін.

Тимошенко назвала ключові структурні елементи концепції системи охорони здоров’я.

Так, потрібно суттєво збільшити видатки з бюджету на охорону здоров’я.

«Неможливо, коли в розвинених країнах приблизно 10-12% ВВП – держава фінансує, а в нас – 3%. Це означає, що в бюджетній політиці охорона здоров’я на останньому місці», – зазначила Тимошенко.

На її переконання, видатки з бюджету мають бути не нижче, ніж 6% ВВП.

Також потрібно запровадити медичне страхування. І для пенсіонерів, непрацездатних, неповнолітніх воно має бути повноцінним: у страховку мають включалися всі складові.

Третя складова концепції – спеціальні програми з бюджету по окремих захворюваннях: для хворих на туберкульоз, діабетиків, онкохворих.

Побудова такої моделі, допоможе щонайменше втричі збільшити бюджет, що йтиме на охорону здоров’я.

Також важливим буде реформування та відповідне оснащення ФАПів і достатнє фінансування первинної ланки (виходити на 1000-1200 грн на одного пацієнта базового тарифу).