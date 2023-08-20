Ситуація в Україні. Ми всі разом на одному кораблі

Щури з корабля вже втекли на модні курорти, в Монако, Відень

Що до ситуації зараз в Україні, перспектив та вічних спорів навколо політики. Просто подивіться навколо. Немає шансів взяти свій окремий квиток на окремий маршрут.

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Ми, як банально це не звучить, разом на цьому кораблі. Ми або разом усі переможемо, незважаючи на усі розбіжності, або разом потонемо. Теж незважаючи на всі розбіжності у поглядах.

Щури з корабля вже втекли на модні курорти, в Монако, Відень чи Майамі. Як розумієте, я не про жінок з дітьми, які були вимушені тимчасово виїхати.

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Але це не вирок тим, хто залишився. Це просто ми побачили щурів. Без них навіть краще. А нам своє робити. Йти до Перемоги. Разом.

Бо окремого квитка не буде. Або разом перемагаємо, або втрачаємо все…