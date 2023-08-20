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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Ситуація в Україні. Ми всі разом на одному кораблі

glavcom.ua
Нам своє робити. Йти до Перемоги. Разом

Щури з корабля вже втекли на модні курорти, в Монако, Відень

Що до ситуації зараз в Україні, перспектив та вічних спорів навколо політики. Просто подивіться навколо. Немає шансів взяти свій окремий квиток на окремий маршрут.

Ми, як банально це не звучить, разом на цьому кораблі. Ми або разом усі переможемо, незважаючи на усі розбіжності, або разом потонемо. Теж незважаючи на всі розбіжності у поглядах.

Щури з корабля вже втекли на модні курорти, в Монако, Відень чи Майамі. Як розумієте, я не про жінок з дітьми, які були вимушені тимчасово виїхати.

Але це не вирок тим, хто залишився. Це просто ми побачили щурів. Без них навіть краще. А нам своє робити. Йти до Перемоги. Разом.

Бо окремого квитка не буде. Або разом перемагаємо, або втрачаємо все…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Монако

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