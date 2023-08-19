Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри

За розповсюдження інформації про втрати під час воєнного стану встановлена кримінальна відповідальність

Якщо у ворога буде інформація про загиблих та поранених, він почне розуміти деякі наступні кроки ЗСУ

Інформація щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану є держтаємницею, за її розповсюдження встановлена кримінальна відповідальність. Так заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала чергові підрахунки втрат ЗСУ західними ЗМІ.

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Вона зазначила, що під час активної фази війни кількість загиблих та поранених, зокрема у конкретних підрозділах та на конкретних напрямках, противник використовує для прорахунку наших ймовірних подальших дій.

«Річ у тім, що у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців. Відповідно, якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії.

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Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків. Особливо під час боїв. Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки», – зауважила заступниця міністра.

За словами Ганни Маляр, не оприлюднювати інформацію щодо загальної кількості загиблих та поранених під час воєнного стану – вимога військових. Доступ до цих цифр має дуже обмежене коло осіб.

Нагадаємо, раніше The New York Times з посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів Америки назвала втрати України і Росії у війні.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи.

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Згідно з повідомленням об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони зараз зосереджені на контрбатарейній боротьбі.