Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, що Крим ніколи не був українським

Павло наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква»

Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло (Лебідь) вважає, що Крим ніколи не був українським. Про це він заявив 8 січня під час спілкування з учасниками акції проти роботи Лаври на ФСБ РФ. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив лідер націоналістичної організації «С14», боєць АТО Євген Карась. [READ_MORE]



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Акція під стінами Києво-Печерської Лаври, 08.01.2018

Павло наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква»

Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло (Лебідь) вважає, що Крим ніколи не був українським. Про це він заявив 8 січня під час спілкування з учасниками акції проти роботи Лаври на ФСБ РФ. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив лідер націоналістичної організації «С14», боєць АТО Євген Карась.

«Крим ніколи не був українським», – зазявив владика Павло.

На його думку, приєднання Криму до України у 1954 році було «незаконним».

На запитання, з ким воює Україна на Сході, відповів, що не був на війні.

Крім цього, він наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква».

Також він заявив, що за часів Радянського Союзу був «бандерівцем». Хоча згодом зазначив, що його діда «вбили у 1943 році бандерівці».

Нагадаємо, 8 січня організація «С14» провела акцію під стінами Києво-Печерської Лаври проти ФСБ РФ. Причиною проведення акції стала інформація, що в Лаврі відмовляються відспівувати померлих, хрещених не в церкві Московського патріархату. В ході заходу не обійшлося без словесних перепалок і невеликої сутички зі священнослужителями.

Варто зазначити, що владика Павло вже не вперше потрапляє в скандал.

На рахунку владики – кілька конфліктів із журналістами. Зокрема, у 2010 році він накинувся на репортера журналу «Кореспондент2, вирвав з її рук телефон, назвав «стервою» і «*льондрою», а фотографа, яка разом з нею виконувала завдання, назвав «мавпою». Таким чином він відреагував на запитання про роль матеріальних цінностей в житті церкви. Того ж року у нього виник конфлікт із журналістом «1+1», який знімав сюжет про Mercedes владики і будівництво кафе на території Лаври. Тоді настоятель Лаври заявив, що «журналіст одягнений як бомж» і закликав його «піди вдягнути нормальні туфлі». У 2015 році владика Павло «засвітився» в інциденті з патрульною поліцією. Коли його Mercedes-Benz, який порушив правила дорожнього руху, зупинили правоохоронці, він заявив: «Порушив? Ну і слава Богу», порадив їм подумати про душу і сходити до церкви. Адмінпротокол на владику так тоді і не склали.

Також ЗМІ неодноразово писали про його любов до розкоші: маєток у Бориспільському районі, розкішний будинок на Печерську і квартиру на вулиці Срібнокільській у Києві.

Джерело: 112 Україна