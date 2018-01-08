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    Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, що Крим ніколи не був українським

    Павло наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква»
    Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло (Лебідь) вважає, що Крим ніколи не був українським. Про це він заявив 8 січня під час спілкування з учасниками акції проти роботи Лаври на ФСБ РФ. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив лідер націоналістичної організації «С14», боєць АТО Євген Карась. [READ_MORE]
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    <span>Акція під стінами Києво-Печерської Лаври, 08.01.2018</span>
    Акція під стінами Києво-Печерської Лаври, 08.01.2018

    Павло наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква»

    Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло (Лебідь) вважає, що Крим ніколи не був українським. Про це він заявив 8 січня під час спілкування з учасниками акції проти роботи Лаври на ФСБ РФ. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook розмістив лідер націоналістичної організації «С14», боєць АТО Євген Карась.

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    «Крим ніколи не був українським», – зазявив владика Павло.

    На його думку, приєднання Криму до України у 1954 році було «незаконним».

    На запитання, з ким воює Україна на Сході, відповів, що не був на війні.

    Крім цього, він наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є «Руська православна церква». 

    Також він заявив, що за часів Радянського Союзу був «бандерівцем». Хоча згодом зазначив, що його діда «вбили у 1943 році бандерівці».

    Нагадаємо, 8 січня організація «С14» провела акцію під стінами Києво-Печерської Лаври проти ФСБ РФ. Причиною проведення акції стала інформація, що в Лаврі відмовляються відспівувати померлих, хрещених не в церкві Московського патріархату. В ході заходу не обійшлося без словесних перепалок і невеликої сутички зі священнослужителями.

    Варто зазначити, що владика Павло вже не вперше потрапляє в скандал. 

    На рахунку владики – кілька конфліктів із журналістами. Зокрема, у 2010 році він накинувся на репортера журналу «Кореспондент2, вирвав з її рук телефон, назвав «стервою» і «*льондрою», а фотографа, яка разом з нею виконувала завдання, назвав «мавпою». Таким чином він відреагував на запитання про роль матеріальних цінностей в житті церкви. Того ж року у нього виник конфлікт із журналістом «1+1», який знімав сюжет про Mercedes владики і будівництво кафе на території Лаври. Тоді настоятель Лаври заявив, що «журналіст одягнений як бомж» і закликав його «піди вдягнути нормальні туфлі». У 2015 році владика Павло «засвітився» в інциденті з патрульною поліцією. Коли його Mercedes-Benz, який порушив правила дорожнього руху, зупинили правоохоронці, він заявив: «Порушив? Ну і слава Богу», порадив їм подумати про душу і сходити до церкви. Адмінпротокол на владику так тоді і не склали.

    Також ЗМІ неодноразово писали про його любов до розкоші: маєток у Бориспільському районі, розкішний будинок на Печерську і квартиру на вулиці Срібнокільській у Києві.

     

    Джерело: 112 Україна

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