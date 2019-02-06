Супрун проти мафії: удар не смертельний

Уляна Супрун

Хід історії вже не повернеш назад. Медицина часів СРСР мертва

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В какой-то момент сегодня почувствовал себя (и многих знакомых, которым совсем не все равно) в роли наивного Чебурашки из мультфильма. После решения Окружного административного суда Киева по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука к Ульяне Супрун. Суд ее отстранил от выполнения обязанностей. Ну, к Мосийчуку и его старшему товарищу по партии Олегу Ляшко вопросов минимум. Раньше мы знали Мосийчука по бессмертному изречению: «Партия идет на выборы - партии нужны гроши. Ты поможешь партии - партия поможет тебе».

Суд освободил его из-за нарушения процедуры задержания в Верховной Раде, где теперь его дело о коррупции - поди знай. Но теперь он квековечил свое имя в украинском парламентаризме еще одним афоризмом. Правда, теперь это уже не его цитата, а высказывания в его адрес. Звучит приблизительно так: «Чтобы ты всю жизнь лечился у Бахтеевой с Богомолец и покупал лекарства по ценам украинской фармацевтической мафии. И с их же качеством!» Я практически уверен, что никакие деньги и нардепы не помогут нашему элитному клану главврачей и ректоров даже в союзе с фармацевтической мафией свернуть реформу украинской медицины. Ничего не выйдет у вас, недорогие ребята и девчата. Не будем мы покупать отечественный препарат втрое дороже, чем немецкий. И больницы не будут - мы проследим. Хоть всю фракцию в суды отправьте и добейтесь депортации Ульяны Супрун - ваши схемы мертвы. Разве вы сами по запаху не чувствуете? Да, это они воняют. Но уже не кровью, а гнилью. Забудьте и уймитесь.

Я не юрист и не стану оценивать решение суда с этой точки зрения. Я понимаю, что Ляшко посмотрел на рейтинги после новогодних праздников и откровенно занервничал. Теперь он блокирует трибуну за газовые тарифы и героически сражается с министром, который ломает сложившуюся систему. Ничего личного, только рейтинг, я все понимаю. Но как гражданин Украины (и отец двух гражданок) который никуда не собирается уезжать, я поддерживаю Супрун и то, что она делает в этом правительстве, которое уже объявило о ее единогласной поддержке. И прекрасно понимаю, что борьбой за справедливость и закон тут не пахнет - только борьба мафии с переменами. Идейная борьба за денежные знаки и привычные кресла, все очевидно.

Что успела сделать Ульяна Супрун за это время? Украинцы заключают договора с семейными врачами. А поскольку теперь деньги ходя за пациентом, зарплата врачей выросла. У многих в три раза до 16 тысяч в качестве нормы. У тех, кто хочет и умеет работать. Другие и не нужны, вообще-то. Пенсионеры в шоке, потому что сдают бесплатно кучу анализов (новая программа Кабмина уже работает). Программа «доступные лекарства» работает второй год, плюс закупочные цены на массу препаратов снижены после вышибания «решал» из процесса. Все вакцины для детей имеются в наличии - бесплатно! Новые кардиоцентры, которые образуют сеть, дополнительные деньги на зарплаты, обучение и новое оборудование для «Скорых». Неплохо, для исполняющего обязанности, согласны? Понятно, что на всех этапах и. о. министра получал любую поддержку от премьера, но тем не менее - результат говорит сам за себя.

Наверное, кое-кто сегодня празднует победу и подсчитывает барыши на перспективу. Спешу вас разочаровать, недорогие друзья. Вы не повернете историю вспять. Медицина времен УССР мертва. И наивно принимать конвульсивные подергивания конечностей трупа за признаки жизни. Не будет больше этой громоздкой и неэффективной системы по вымогательству у пациентов с одной стороны и беспощадному освоению бюджета с другой. Поезд ушел, вы совершенно случайно опоздали на него и остались тут, в новой реальности. Кабмин сделает все возможное, чтобы вернуть Супрун. Но при любом исходе возврата к вашим схемам уже не будет. Более того, даже попытка может закончиться вполне реальной тюрьмой. Так что не забывайте об этом и радуйтесь сроку давности по старым делам. Это максимум, на что вы можете рассчитывать. Ну а политикам оценку даст избиратель.

Джерело: site.ua

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