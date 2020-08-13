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    Думки вголос

    Топ-5 кандидатів у мери Києва. Іншим ловити нічого?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Топ-5 кандидатів у мери Києва. Іншим ловити нічого?

    Розклади по-київськи

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    Для меня даже неожиданно пост о решении шоумена Сергея Притулы принять участие в выборах мэра Киева вызвал такое бурное обсуждение. И не только среди киевлян, что самое интересное. Хотя, логично. Даже на местных выборах Киев – законодатель мод для всей страны. С оговорками, но все равно результаты выборов в столице всем интересны. Именно по результатам этих выборов судят по перспективам на парламентских и президентских. Кандидат, которого не любит Киев, стал президентом на моей памяти один раз. И то не досидел до конца срока. Хорошо, рассказываю подробнее, что сейчас происходит.

    Лидеры по внутренним рейтингам с которыми работают партийные штабы выглядит предсказуемо. Кличко, Пальчевсий, Верещук. К ним добавляют кандидатов, которые еще не начали большую кампанию, но имеют приличный шанс войти в пятерку. Это Кучеренко и Притула. Вполне могут. Остальным ловить нечего. Разве что точно посчитать количество активных партийцев и сыграть в лотерею с походов в Киевраду.

    То, что Кличко остается лидером – логично. При всем невероятном количестве проколов от дикой системы возвращения эвакуированных машин до треснувшего моста всегда есть 20% за действующую власть. Тем более, мэр активно пиарится в последнее время.

    Пальчевский, который быстро вышел на второе место, для многих стал сюрпризом. Для некоторых очень неприятным сюрпризом. Хотя объясняется все достаточно просто. Он человек не из системы – при очень большой узнаваемости. Никогда не был во власти, состоялся, как бизнесмен. И не просто бизнесмен, а связанный с медициной. В наше время это вызывает доверие. Многие его знают, как телеведущего и гостя политических ток-шоу. На которых он заслуженно «раздавал на орехи» всем политическим силам. Особенно власти. При Порошенко Пальчевский был проблемой для Порошенко, при Зеленском – критикует Зеленского. То есть известный человек, не был во власти, зато активно и заслуженно ее критиковал – люди это оценили. Экономический блок программы с Пальчевским делал Алексей Кущ. Мне одного имени достаточно – это один из лучших экономических экспертов Украины. Так что именно Пальчевский стал главной головной болью для Кличко. И реальным конкурентом.

    Ирина Верещук быстро вышла на третье место. Хотя я не видел от нее какой-то серьезной агитации. Программы развития Киева, встреч с жителями – не видел. У меня даже сложилось впечатление, что Кличко просто договорился с Банковой. Мол, вы даете мне конкурента без шансов, а я буду хорошим партнером власти в перспективе. Тем более, фракция «Слуги Народа» в Киевраде будет. И приличная. И Кличко лучше с ними подружиться. А будет плохо себя вести – Верховная Рада может принять Закон о столице. И назначить своего главу КМДА. Тогда Виталию Владимировичу из полномочий останется только право вести заседания Киеврады. И он это прекрасно понимает. Почему же тогда у Ирины Верещук уже третье место? А Алексея Гончаренко давно увешавшего Киев рекламой мы даже не обсуждаем? Все очень просто. Верещук идет от партии Зеленского. Это секрет успеха. А Гончаренко от Евросолидарности

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    Джерело: Донецкие вести

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    Віталій Кличко Олексій Гончаренко КМДА Сергій Притула Ірина Верещук Андрій Пальчевський
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