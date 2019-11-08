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    Думки вголос

    Українська фармацевтика: міфи і реальність

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Українська фармацевтика: міфи і реальність

    Не всі українські фармкомпанії готові працювати за високими стандартами, а вилетіти з ринку не хочуть

    Мовою оригіналу

    После Египта остался у меня один незакрытый вопрос. Про социалку там я подробно писал, а теперь еще интересный факт. Знаете, что наши и не только наши туристы там активно закупают? Не папирусы, не масла и не манго. Держитесь крепче, кто не знал – лекарства. Себе и родственникам. Самые разные. Знаете почему? Они не лучше украинских, вовсе нет. Просто там нет подделок совсем. За подделку медпрепаратов в Египте смертная казнь. Ты можешь в самой дикой аптеке посреди пустыни купить любой препарат и быть на 100% уверен – это не плацебо и не в соседнем шатре бодяжили. Такие пирожки. Естественно, я сразу по приезду начал искать друзей-друзей, связанных с фармпроизводством, чтобы выяснить – что за картина у нас. Повезло – нашлись знакомые на заводе «Фармак» (Бинго – это безусловный лидер в Украине и известный игрок на рынке ЕС). Мне устроили сегодня замечательную экскурсию и я получил ответы почти на все вопросы.

    Итак, само производство – космос. Не просто красивое сравнение – ряд технологий используется только на продвинутых фармацевтических предприятиях и в космической отрасли, больше нигде. Те же измерения для герметичности упаковки – только лазер, механика сразу деформирует. Из самых сильных впечатлений – стерильность. В порядке убывания зоны делятся на A, B, C и D. Я как гость переодеваюсь, мою руки, бахилы, халат, маска (если щетина – две маски) и шапочка. Потом специальный коврик. И все это не дает мне права попасть даже в зону D! В зоне В работают практически в скафандрах. Зона А для человека в любой степени защиты закрыта от слова совсем. Никто никуда ничего не носит – все передают через специальные камеры дезинфекции где ставят упаковку с одной стороны – забирают с другой.

    Автоматизация процесса запредельная – что логично, потому что большая часть производства и упаковки именно в закрытой для людей зоне А. Видел (через стекло), как идет пластмассовая крошка, из нее надувают пузырьки (капли для глаз и носа), набирают, закручивают – все роботизировано. Без участия человека не только клеят бирки, но и складывают инструкцию, упаковывают в коробочки и коробочки складывают в ящик. Задача оператора – с клавиатуры ввести дату и номер партии, а потом забрать упакованную коробку! На выходе каждую упаковку с каплями взвешивают до микрона. Так что если случайно не будет инструкции или попадет две – по весу не проходит, автоматическая отбраковка и утилизация – никакого второго шанса. Качество соответствует самым высоким требованиям американской какой-то системы. 25% продукции уходит в ЕС. От предназначенной для украинского рынка отличается только этикетками. Это все, что нужно понимать про качество. Но вернемся к ключевому вопросу, с которого начали.

    На предприятии четко отслеживают движение каждой упаковки от производства и до продажи. Подсунуть лишнюю коробку или «потерять» невозможно. То есть, в принципе, очень легко с помощью электронного учета можно установить, где когда и сколько продукции получили – и сколько продали (кассовые аппараты в аптеках работают). Поэтому подсунуть поддельные лекарства в торговую сеть теоретически можно – но это при желании отслеживается. Правда, занимается этим уже не фармацевтическое производство, а государственные органы. Где работают специально обученные люди. Насколько у них это получается? Пока борьба идет с переменным успехом. Недавно попались аферисты, которые пытались реализовать препараты, якобы производства «Фармак», но компания это наименование вообще никогда не производила!

    Криминал постоянно придумывает новые варианты, попадается, проскакивает. Может, нам все-таки взять на вооружение египетский опыт? Рынок поддельных медпрепаратов приносит вред всем – производителям, покупателям и государству. Пусть не смертная казнь, но гарантированная десяточка без амнистий и УДО могла бы исправить ситуацию. Со здоровьем не шутят. Ну а по производству «Фармак», где я был на экскурсии – просто отличные впечатления. Долю на европейском рынке компания планирует увеличить и скоро выйдет на американский рынок.

    Искренне желаю украинскому бизнесу успехов и процветания. Это наши рабочие места, налоги, пенсии и все прочие бонусы. Там, кстати, много еще интересного узнал. Про судебные баталии за торговые марки и аферистов в этой сфере, про новейшие технологии контроля качества и реализации, которые работают в ЕС, а у нас на уровне закона это блокируется – потому что не все фармкомпании готовы работать по высоким стандартам, а вылететь с рынка не хотят. Про «двойной зеленый патент» - из-за отсутствия которого (нет закона, просто нет закона!) наши компании вынуждены переносить самое передовое производство во Францию, создавая там рабочие места! Так в ЕС больше никто не делает, просто у них есть такой закон, а у нас никак не примут. Случайность или коррупция?

    Ну и очень интересны истории борьбы наших производителей с транснациональными корпорациями, которые прорываются на украинский рынок. Они не хотят тут ничего производить – просто продавать свое. И лоббисты у них такого уровня, что казино и не снились. Кабмин, Верховная Рада – много у них «штыков». Так что тема интересная и не для одного текста. Буду постепенно давать немного реальности вместо тех картинок и слайдиков, которые нам старательно пихают в голову заинтересованные кем надо лица.

    Джерело: site.ua

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