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    Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч

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    У Києві правоохоронці викрили на шахрайстві працівницю Нацбанку - Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч
    У Києві правоохоронці викрили на шахрайстві працівницю Нацбанку
    Фото: Нацполіція

    Затримання відбулося після того, як їй передали 15 тисяч доларів США

    У Києві правоохоронці затримали працівницю Національного банку та її посередника, через якого чиновниця вимагала 30 тисяч доларів за валютну ліцензію. 

    Про це повідомили в Національній поліції Києва.

    «Будучи службовою особою, зловмисниця через посередника вимагала 30 тисяч доларів США у представника фінансової компанії за видачу ліцензії. Затримання відбулося після того, як їй передали 15 тисяч доларів США», — йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу — підбурювання до дачі неправомірної вигоди службовій особі.

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    Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч
    Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч
    Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч
    Фото: Нацполіція

    Наразі правоохоронці вирішують щодо повідомлення про підозру затриманим та обрання їм запобіжного заходу.

    До слова, детективи Національного антикорупційного бюро України 7 листопада викрили на гарячому суддю Зарічного районного суду м. Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі доларів.

    Київ кримінал шахрайство корупція в Україні
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