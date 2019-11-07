Головного юрисконсульта Нацбанку затримали на хабарі $30 тисяч



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У Києві правоохоронці викрили на шахрайстві працівницю Нацбанку Фото: Нацполіція

Затримання відбулося після того, як їй передали 15 тисяч доларів США

У Києві правоохоронці затримали працівницю Національного банку та її посередника, через якого чиновниця вимагала 30 тисяч доларів за валютну ліцензію.

Про це повідомили в Національній поліції Києва.

«Будучи службовою особою, зловмисниця через посередника вимагала 30 тисяч доларів США у представника фінансової компанії за видачу ліцензії. Затримання відбулося після того, як їй передали 15 тисяч доларів США», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство та ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу — підбурювання до дачі неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі правоохоронці вирішують щодо повідомлення про підозру затриманим та обрання їм запобіжного заходу.

До слова, детективи Національного антикорупційного бюро України 7 листопада викрили на гарячому суддю Зарічного районного суду м. Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі дві тисячі доларів.