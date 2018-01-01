У Кремлі є два сценарії розвитку подій на Донбасі

Два варіанти повернення нашої країни в яму «русского мира»

Мовою оригіналу В настоящий момент в Кремле есть два конкурирующих сценария по Донбассу. Две группировки, которые озвучивают свою позицию и между собой в очень жестких отношениях. Отсюда все эти метания и противоречивые действия. Первая группа и первый сценарий – уйти из Донбасса уже в 2018 году. Так называемые голуби мира. Поменять

Два варіанти повернення нашої країни в яму «русского мира»

Мовою оригіналу

В настоящий момент в Кремле есть два конкурирующих сценария по Донбассу. Две группировки, которые озвучивают свою позицию и между собой в очень жестких отношениях. Отсюда все эти метания и противоречивые действия.

Первая группа и первый сценарий – уйти из Донбасса уже в 2018 году. Так называемые голуби мира. Поменять пленных, продавить минимальные возможности особого статуса для региона и закрыть вопрос на версии «в Украине был гражданский конфликт, но он завершен». Крым оставить в составе России, но избавиться от санкций за войну на Донбассе. Путина представить миротворцем. Нужных украинских политиков поднять на участии в процессе примирения и проталкивать во власть. Именно эта группа настояла на обмене пленными.

Вторая группа и второй сценарий – ястребы. Они считают, что уход РФ из Донбасса приведет достаточно быстро к потере Украины. Что стратегически для России гораздо хуже, чем санкции и проблемы с содержанием ОРДЛО. Именно эта группа поддерживает все комбинации с Внешторгсервисом, которым прикрывают сотрудничество Северстали и РЖД с ОРДЛО. Они считают, что любой ценой нужно поддерживать конфликт на Востоке Украины, чтобы экономически и политически заблокировать интеграцию Украины в ЕС. Они намерены поддерживать конфликт до прихода к власти в Украине пророссийских сил. Думаю, нет смысла констатировать, что ни первая, ни вторая группа ни с какой стороны не являются друзьями Украины? Просто два варианта возвращения нашей страны в яму русского мира.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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