Розстріл студентів у Росії: нападника ліквідовано

Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який був поранений і помер

Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який був поранений і помер

Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих

Хлопець, який влаштував збройний напад на Пермський держуніверситет у Росії отримав поранення в ході затримання і помер. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

Слідчий комітет Росії підтвердив, що підозрюваний чинив озброєний опір і був поранений.

Губернатор Пермського краю заявив про «ліквідацію» «одного з нападників» на університет в Пермі. Перевіряється інформація про можливих спільників нападника.

За офіційними даними на цей час п'ятеро людей загинули, і щонайменше дев'ятеро постраждали. ЗМІ повідомляють про вісьмох загиблих.

Також з’явилося відео, як стрілок заходить в університет і стріляє по входу.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.



Пермь.

Стрелок устроил беспорядочную стрельбу в здании университета. Студенты покидают здание через окна. Еблан забаррикадировался в 8 корпусе.

По предварительным данным, пострадали два человека. pic.twitter.com/UsCOyts19K — TOMKA СССР (@tomkaussr) September 20, 2021





У понеділок, 20 вересня, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти і викладачі вистрибували з вікон другого поверху будівлі.

Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Він у соцмережах детально розповів, як планував напад. Згідно з текстом, спочатку для нападу Бекмансуров вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив мету, оскільки «у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку».

Після ретельного відбору стрілок зупинився Пермському університеті через велику кількість корпусів.

За словами студентів університету, нападник навчався на першому курсі юридичного факультету.







