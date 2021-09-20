  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Розстріл студентів у Росії: нападника ліквідовано

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який був поранений і помер&nbsp; - Розстріл студентів у Росії: нападника ліквідовано
    Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який був поранений і помер 
    скріншот з відео

    Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше п'ятьох загиблих

    Хлопець, який влаштував збройний напад на Пермський держуніверситет у Росії отримав поранення в ході затримання і помер. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

    Слідчий комітет Росії підтвердив, що підозрюваний чинив озброєний опір і був поранений.

    Губернатор Пермського краю заявив про «ліквідацію» «одного з нападників» на університет в Пермі. Перевіряється інформація про можливих спільників нападника.

    За офіційними даними на цей час п'ятеро людей загинули, і щонайменше дев'ятеро постраждали. ЗМІ повідомляють про вісьмох загиблих.

    Також з’явилося відео, як стрілок заходить в університет і стріляє по входу.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика.


    У понеділок, 20 вересня, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти і викладачі вистрибували з вікон другого поверху будівлі.

    Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Він у соцмережах детально розповів, як планував напад. Згідно з текстом, спочатку для нападу Бекмансуров вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив мету, оскільки «у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку».

    Після ретельного відбору стрілок зупинився Пермському університеті через велику кількість корпусів.

    За словами студентів університету, нападник навчався на першому курсі юридичного факультету.



    Теги: Росія вбивство студенти смерть напад стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розстріл студентів у Росії: нападника ліквідовано