Вибух в Нікополі. Тривожний дзвіночок для всієї правоохоронної системи

І зовсім не важливо, чому не було рамок металошукачів на вході в будівлю суду.

Мовою оригіналу Оружия на руках у населения много самого разного. Рамки не помогут. Потому что если люди теряют надежду найти справедливость у государства, они начинают создавать ее самостоятельно. Помните конструктор «сделай сам» из далекого детства? Вот это из той же оперы. Справедливость своими руками. Бороться со следствием

Вибух у суді Нікополя

І зовсім не важливо, чому не було рамок металошукачів на вході в будівлю суду.

Мовою оригіналу

Оружия на руках у населения много самого разного. Рамки не помогут. Потому что если люди теряют надежду найти справедливость у государства, они начинают создавать ее самостоятельно. Помните конструктор «сделай сам» из далекого детства? Вот это из той же оперы. Справедливость своими руками. Бороться со следствием бессмысленно. Как сбивать температуру при гангрене. Лечить нужно причину.

Напомню, вчера в городском суде Никополя (Днепропетровская область) прогремел взрыв. Во время рассмотрения дела об убийстве суд объявил о переносе дела. В связи с неявкой адвоката обвиняемых. После этого отец погибшего молодого человека (его расстреляли в автомобиле более года назад) достал две гранаты и подорвал их. Он не планировал выжить, но явно хотел прихватить с собой и обвиняемых. Видимо, на суд надежды уже не было. И он погиб. В больнице умер еще один человек. Обвиняемые, конвоиры, секретарь суда и один гражданский получили ранения.



То, что это резонансное происшествие произошло именно в Днепропетровской области в чем-то даже символично. Жители этого региона в какой-то момент оказались на самой линии соприкосновения с агрессором, в то время, когда состояние государства и армии было критическим. Им пришлось защищать свой дом самостоятельно, и они справились. Так что восстановление справедливости здесь и сейчас с оружием в руках – знакомо. Но это совсем не значит, что в других регионах гарантированы тишина и покой. Тут просто символично совпало и все. Остальные в очереди.



Версий сейчас много, как всегда бывает на первом этапе следствия. Кто-то ищет скрытые мотивы, кто-то обсуждает психологический портрет мстителя, кто-то намекает на второго сына покойного, который сейчас тоже в тюрьме. Но дело не в версиях и не в природной вспыльчивости. Трудно поверить, что человек вот так запросто таскает с собой пару гранат в кармане и внезапно на эмоциях бросает их в зале суда. Нет, такие решения принимаются заранее. Судя по всему, покойный принял простое решение – или он увидит адекватное судебное решение по убийцам сына, или убьет их сам. Даже ценой жизни. В данном случае важна не эта конкретная новость из раздела «происшествия». Важно то – где и в кого полетит следующая граната. А она полетит – даже не сомневайтесь. Гранат на руках очень много. Несправедливости – еще больше. В какой-то момент они находят друг друга.





На самом деле все очень просто. Если нет справедливости – народ ее возьмет сам. Если нет честных судов над убийцами, насильниками, вколачивающими детей в бордюр мажорами на внедорожниках, потерявшими чувство меры и самосохранения чиновниками – люди найдут справедливость сами. Война очень сильно снизила «порог терпения» и очень щедро разбросала по стране оружие и людей, умеющих с ним обращаться. Глупо это не учитывать. И если не дать людям честные суды, честных правоохранителей, справедливые законы для всех – рискуем получить беззаконие и действительно народные суды. Которые будут принимать форму летящей гранаты, очереди по машине из автомата или далекого щелчка снайперской винтовки для особо хладнокровных.



Политикам очень важно понять, что происходит. И очень важно понять это до того, как отдельные всплески болезни охватят весь организм государства. Если не из желания построить справедливую и безопасную страну, то хотя бы из чувства самосохранения. Кто знает, в кого полетит следующая граната? А на страхе что-то хорошее построить практически невозможно…

Джерело: Донецкие вести

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