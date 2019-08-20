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    Думки вголос

    Війна на Донбасі: які два сценарії є в команди Зеленського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Війна на Донбасі: які два сценарії є в команди Зеленського
    Володимир Зеленський

    Є таке футбольне правило - «Не забиваєш ти - забивають тобі». У геополітиці воно теж працює

    Мовою оригіналу

    Вчера СМИ уделили достаточно внимания визиту премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев и практически не заметили встречи Путина с Макроном в Париже. Хотя на последней встрече, судя по всему, про Украину говорили не меньше.

    Понятно, что российский президент всячески уговаривал французского коллегу ослабить санкции и помочь РФ технологиями. И доказывал, что мир на Донбассе очень даже достижим, промедление только за Украиной, а альтернативы Нормандскому формату нет. Вот только Нормандский формат – это состав переговорщиков. А не сценарий прекращения войны. Его тоже обсуждали – без Украины. И это очень тревожный синдром.

    Есть такое футбольное правило – «Не забиваешь ты – забивают тебе». В геополитике оно тоже работает. Если Украина не предлагает реальных сценариев выхода из сложившейся кризисной ситуации и не настаивает на них, то такой сценарий выработают другие. Исходя, в первую очередь, из своих интересов. И предложат его Киеву. Да так предложат, что отказаться будет практически невозможно. Потому что сопротивляться одновременно российской агрессии и давлению Германии и Франции – та еще задача. И, судя по поездкам и переговорам Путина, наше пассивное ожидание может скоро закончиться именно этим. Сам сценарий Путин обрисовал достаточно понятно и там ничего нового. «Мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», — заявил российский лидер.

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    Поскольку мы уже четко видим, какой сценарий нам хотят навязать, нужно перехватывать инициативу. Работать на опережение, чтобы не стать пешкой в этой игре. Для этого в первую очередь нужно определиться, какие сценарии возможны и приемлемы для Украины. То есть не несут в себе риска потери суверенитета вообще. Их не так уж много, если обойтись без иллюзий.

    В настоящий момент по Донбассу вообще, а не только по реинтеграции для Украины, есть всего два реальных сценария. Все остальное типа прямых переговоров и завтраков на линии разграничения проходит по разряду имитации или ненаучной фантастики. Всего два. И «Стратегия реинтеграции с возвращением людей и территорий» рассматривается только в первом. С него и начнем.

    Итак, первый вариант – в ближайшей перспективе ОРДЛО де-факто возвращается в Украину, и мы начинаем полноценный процесс реинтеграции. Что для этого необходимо? Несколько событий. Первое – Россия полностью выводит свои войска с оккупированных территорий и возвращает Украине контроль над границей. Иначе говорить не о чем – реинтегрировать российских военных мы не сможем, да и не хотим. Второе – РФ отказывается от своих требований по Особому статусу Донбасса с тотальной амнистией боевиков и фактическому превращению региона в формально украинский, а де-факто российский анклав. В этой ситуации мы просто не сможем полноценно вернуть его в состав Украины. Если Зеленский сможет договориться об этом с Путиным под давлением Германии, Франции и США – можно рассматривать стратегию реинтеграции. На берегу договорившись со всеми сторонами о финансировании восстановления инфраструктуры и предприятий, частично разрушенных или вывезенных в РФ. Это необходимый минимальный набор условий. Такой сценарий я рассматриваю, как менее вероятный из-за позиции РФ.

    Второй вариант. Киев сталкивается с отказом Кремля идти на принципиальные уступки. И при этом понимает губительность возвращения ОРДЛО на российских условиях для существования независимого государства. Тогда Украина может принять другое принципиальное решение. Отложить вопрос на 10 и более лет, до изменения общей ситуации в геополитике. То есть признать, что в обозримой перспективе возвращения оккупированных территорий не будет. Тогда Киеву предстоит решать совсем другие задачи. Первая – обеспечить оборону по линии разграничения по израильскому образцу, долговременные укрепления и использовать все переговорные площадки исключительно для достижения прекращения огня. И возвращения украинских пленных из РФ и ОРДЛО.

    А дальше заниматься исключительно развитием государства в фактических границах. Проводить реформы, развивать инфраструктуру с учетом сложившейся ситуации, чтобы не повторялся кризис типа отсутствия угля на Луганской ТЭС. Можно продолжать блокаду оккупированных территорий, можно развивать торговлю. Можно чередовать эти режимы, используя в качестве рычага давления при проявлении агрессии или для освобождения пленных. Этот вопрос как раз и стоит отдать экономистам при определении Стратегии наших действий. Вернемся к пересмотру такого формата тогда, когда изменится общая ситуация. Не скоро. Желающим выехать оттуда и жить на украинской территории, особенно молодежи – максимальный режим благоприятствования. Люди – самый ценный ресурс.

    Вот такие два сценария развития событий. Можно, конечно, оставить все как есть. В надежде, что само рассосется. Но мы же понимаем, что само не рассосется, не тот случай. А война обходится Украине очень дорого. Отнимая ресурсы и лучших людей. Так что перед тем, как писать Стратегию реинтеграции, мы должны определиться со сценарием. С первым принципиальным решением – куда идем. То есть можно подробно расписать оба варианта и предложить их партнерам. Можно в Нормандском формате (тут принципиальный вопрос и имеет смысл уговорить США принять участие). Выбрать один из вариантов, получить гарантии всех участников и тогда уже рассчитывать тактические ходы на перспективу. До этого решения говорить больше не о чем.

    Джерело: Информатор

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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